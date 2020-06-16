Devlet Tiyatroları, seyircisiyle yeniden buluşuyor

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Macunköy Yerleşkesi'nde açık havada kurulan sahne ve seyirci koltuklarıyla sanatseverler ile buluşmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları'nın ilk oyunu '80 Günde Devr-i Alem' olacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun eseri 2, 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde sahnelenecek. İstanbul'un ardından İzmir ve Antalya Devlet Tiyatroları da yine 'Açık Hava Yaz Oyunları' kapsamında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. İzmir Devlet Tiyatrosu 9, 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde 'Türkiye Kayası' ile Antalya Devlet Tiyatrosu ise 23, 24 ve 25 Temmuz'da 'Buzlar Çözülmeden' adlı oyunla perdelerini açacak.



Biletleri ve program detaylarına www.devtiyatro.gov.tr adresinden, 'Sanat Cepte' uygulamasından ulaşılabilen 'Açık Hava Yaz Oyunları' çok sayıda oyunu Temmuz ve Ağustos ayları boyunca saat 21.00'de tiyatroseverlerle buluşturacak.