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Derya Zenginoğlu “Connected Brains-İstanbul 34” Sergisi

Derya Zenginoğlu’nun Connected Brains-İstanbul 34 isimli proje sergisi Akyol Art Center’de 19 Ekim Cumartesi günü sanatseverlerin beğenisine sunuldu…

Derya Zenginoğlu “Connected Brains-İstanbul 34” Sergisi

Derya Zenginoğlu’nun Connected Brains-İstanbul 34 isimli proje sergisi Akyol Art Center’de 19 Ekim Cumartesi günü sanatseverlerin beğenisine sunuldu…

27 Ekim 2019 Pazar 20:16
79 Okunma
Derya Zenginoğlu “Connected Brains-İstanbul 34” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Teşvikiye Şakayık Sokak’ta faaliyet gösteren Akyol Art CenterDerya Zenginoğlu’nun “Connected Brains-İstanbul 34” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin açılış kokteyli çok sayıda davetli sanatçı ve sanatseverin katılımıyla gerçekleşti… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sergiye gönderdiği görkemli çiçek sepeti ile alkış aldı. Konuklar çiçek sepetinin önünde bol bol anı fotografı çektirdiler.

Açılış konuşmasını Akyol Art Center sahibi Ayla Akyol yaptı. Konuşmasında, sanatçı Derya Zenginoğlu’nun yurtdışı çalışmalarında ürettiği irili ufaklı eserlerle sanatseverlerin beğenisine sunduğunu kaydeden Akyol, galerisinde sergilenmesinden gurur duyduğunu ifade etti…

  
Derya Zenginoğlu da yaptığı konuşmada, uyguladığı projede “Sanat içinde bilim ve bilim içinde sanatı”  eserlerinde dile getirdiğini anlattı. Zenginoğlu bu projeyi Türkiye’de ilk kez sergilemekten mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

 

Serginin 25 Ekim akşamına kadar izlenime açık tutulacağı bildirildi.

Akyol Art Center, Şakayık Sokak Desen Apt. No: 17 Teşvikiye/İstanbul

Önce Vatan Gazetesi

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