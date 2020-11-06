Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1185
ALTIN
531.990
DOLAR
8.4705
STERLİN
11.1544
EURO
10.0365
ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİ DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİME AÇILDI
Ayba'dan anlamlı güne anlamlı eser “ATAM” 
Emre Aydın’dan Albüm Öncesi Sürpriz 
“2020’de Güzel Şeyler De Oluyor”
KEREM YEĞİNBOY HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ!
HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ!
Deniz Kurbanzade’den büyükannesinin göç öyküsü
“Leanora: Bitmeyen Göç”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Deniz Kurbanzade’den büyükannesinin göç öyküsü

Deniz Kurbanzade’nin 4.romanı “Leanora: Bitmeyen Göç” okuyucuları ile buluştu.

06 Kasım 2020 Cuma 12:14
4 Okunma
Deniz Kurbanzade’den büyükannesinin göç öyküsü

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

“Leanora: Bitmeyen Göç” Kurbanzade’nin 10 yılı aşkın bir araştırmasının ürünü. 2010 yılından itibaren Kafkas ülkeleri, Rusya ve Finlandiya’da aile köklerini araştıran Kurbanzade, birçok akademik çalışma, fotoğraf ve gazete arşivlerini inceleyerek son romanını kaleme almıştır.

Rus asıllı babaannesi Lütfiye Güler’in hayatından yola çıkan Deniz Kurbanzade,  4. romanında son Rus Çarı II. Nikolay’a yakın bir aileye mensup Leanora’nın,  1917 Rus ihtilali sonrasında Yalta’dan, Tiflis’e, Bakü’ye ve Tebriz üzerinden İstanbul’a yolculuğunu konu alıyor.  Yakın Türk ve Rus tarihine ışık tutan kitabın önemli bir bölümü de Finlandiya’da geçiyor.  Bu yönü ile “Leanora: bitmeyen göç” Türk edebiyatında bir ilk olma özelliği taşıyor.  Kurbanzade, romanında Mustafa Kemal Atatürk’e milli mücadelede Rusya’dan getirdiği mühimmat ile destek olan dedesi Aydınlı Eminzade  Mustafa Bey’in Tiflis’te ilk görüşte aşık olduğu büyükannesi ile evliliğini, ve döneme damgasını vuran Suadiye Oteli’nin kuruluş hikayesini anlatıyor. Kitabında Kurbanzade, sonradan Lütfiye ismini alan büyükannesine,  Leanora karakteri ile hayat veriyor.  Leanora,  İstanbul’da Musa Bey ile yeni bir hayata başlasa da vatanına, geçmişine ve ilk sevdasına olan özlemi asla tükenmeyecektir. “Leanora: Bitmeyen Göç” romanında esasında yolculuk çift yönlüdür, biri bilinmeyen diyarlara, diğeri ise Leanora’nın iç dünyasına. Kitapta ayrıca Deniz Kurbanzade’nin arşivininden döneme ait aile fotoğrafları bulunmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Deniz Kurbanzadenin 4.romanı Leanora: Bitmeyen Göç Okuyucuları Ile BuluştuKafkasRusyaFinlandiyaLütfiye Güler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİ DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİME AÇILDI
ATATÜRK ANSİKLOPEDİSİ DİJİTAL ORTAMDA ERİŞİME AÇILDI
MİCHAEL HALPHİE’ NİN İSTANBUL’ U ANLATAN VİDEOSU İBB’ DE YAYINDA
MİCHAEL HALPHİE’ NİN İSTANBUL’ U ANLATAN VİDEOSU İBB’ DE YAYINDA
DİPNOT’TAN YENİ Polisiye
DİPNOT’TAN YENİ Polisiye
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Tunceli’de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi, turizme kazandırılacak
Definecilerin tahrip ettiği Rum kilisesi, turizme kazandırılacak
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği
TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE & FERHAT GÖÇER KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYAYA İHRAÇ ETMELİYİZ
TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE & FERHAT GÖÇER KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYAYA İHRAÇ ETMELİYİZ
GALLERY NEXT AÇILIŞI & “SPLENDID II” SERGİSİ
GALLERY NEXT AÇILIŞI & “SPLENDID II” SERGİSİ
Babalık üzerine sıradışı bir kitap: Bana Hazır Mısın Baba?
Babalık üzerine sıradışı bir kitap: Bana Hazır Mısın Baba?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma