‘DEMİR KADIN NESLİCAN’ 2022’DE VİZYONDA

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

19 yaşında kanser teşhisi konulan ve 2 yıl önce hayatını kaybeden Neslican Tay’ın hayatını anlatan ‘Demir Kadın Neslican’ filminin çekimleri tamamlandı.

Yaşama tutunma mücadelesi ve pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay’ın hayatı film oldu. Neslican Tay’ın hafızalara kazınan ‘Yıldızları görmek için karanlığı beklemeyin’ sözünden yaşama azmini gözler önüne seren ve kısa sürede büyük kitlelere ulaşan videolarından ilham alan senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı ‘Demir Kadın Neslican’ filminin çekimleri tamamlandı. Filmde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak’ın saçlarını kazıttıktan sonraki çektiği sahnelerden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Özgür Bakar’ın yönettiği film Neslican’ın kanser teşhisiyle başlayan zorlu tedavi sürecini ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu hayatını konu alıyor. Demir Kadın Neslican’ın oyuncu kadrosunda Naz Çağla Irmak’ın yanı sıra Deniz Uğur, Mesut Akusta, İlker Aksun, Yurdaer Okur , Meral Çetinkaya gibi isimler yer alıyor. Film 7 Ocak 2022’de vizyona girecek.