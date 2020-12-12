Demet Atay & Sibel Okumuş “İki Hikaye” ile Kelimat Sanat Galerisi’nde

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sanatçı Sibel Okumuş, “Kelimat Sanat Evi’nin Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad’la ilk tanıştığımızda ruhumuzun uyuşacağını, örtüşeceğini görmüştüm. Gerçekten içim çok rahat ve mutluyum. Soyut çalışmalarda renklerin ve duyguların derinliğini anlatmaya çalışıyorum.” dedi ve kelimelerle ifade edemeyeceği şeyleri tablolara döktüğünü söyledi.

Sibel Okumuş, ilk gençlik yıllarından beri hobi olarak resim yaptığını vurgulayarak, şunları ifade etti: “Birkaç sene önce artık hayatımı resim yapmaya ayırmaya karar verdim. Hayat benim için bundan sonra bundan ibaret olacak gibi düşündüm. Hep aklımda olan şeyler aklımda kalıyordu, şu anda tuvale döküldü. Burada sergilenen tüm eserler içtenlikle ortaya çıkmış şeyler. Onu zaten geldiklerinde görecekler. Bu deneyimi yaşamalarını istiyorum. Tüm sanatseverleri bekliyoruz.”

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Demet Uzgur Atay “Benim eserlerimde daha çok renk cümbüşü var”.

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Resme ilgim vardı, İstanbul’daki sanat galerilerini gezerken Kelimat Sanat Galerisi ile tanıştım. Bir tane resim yaparak “Buyrun” dedim. “Bunun büyüğünü yap, bu çok güzel.” dediler. Sonra salonu doldurduk.”

Sanatçı Demet Uzgur Atay, çanta, kumaş, şişe ve ayakkabı kalıbı gibi birçok 3 boyutlu nesnelere figüratif çizimler yaptığını belirterek, çizdiği şeylerin kendisini rahatlattığını ifade etti.

Kelimat Sanat Galerisi’nin 3 katında 50'ye yakın eserle izlenime sunulan sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.