Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek için söyledi

İZMİR - AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Müslümanlara yönelik Keşmir'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla proje hazırladı. Besteci Turgay Evren'in sözünü yazdığı, müzik ve düzenlemesini ise Ali Tolga Demirtaş'ın gerçekleştirdiği 'Benim Adım Keşmir' 'Kashmir Is My Name' adlı parça ortaya çıktı. Bu parça için stüdyoya giren ABD'li ünlü soul rock şarkıcısı Della Miles, şarkıyı İngilizce seslendirdi. Çekilen görüntülerle de klip hazırlandı. Sosyal medyada paylaşılan parça, ilgi toplayıp beğenildi. Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, İngilizce attığı tweetle, "Keşmir özgürlüğünü kazanacak. Bu klibi mutlaka izlemeli ve retweet etmeli" dedi. Arif Alvi, emeği geçenlere teşekkür etti. Pakistan başta olmak üzere, birçok ülkede klip yankı buldu. Pakistan resmi televizyonu PTV, klibi ekranlarına taşıdı.



Sosyal medyada açıklama yapan Della Miles, "Keşmir'de Müslümanlar katlediliyor. Komşumuz açken tok yatan bizden değildir diyen Hz. Muhammed efendimizin yüzüne nasıl bakacağız ahirette. Bırakın komşumuzun açlığını, dünyada Müslüman kardeşlerimiz zülüm görürken bizler yataklarımızda huzurlu bir şekilde yatıyorsak şayet, Efendimizden bize şefaatçi olmasını nasıl isteyeceğiz ahirette. Keşmir zulüm altında. Dünyada Müslümanlar zulüm altında. Ey Müslüman kardeşlerim. Müslüman ülkelerin devlet başkanları. Sizce de bu zulme birlik olup dur demenin zamanı gelmedi mi? Daha ne kadar bekleyeceğiz bu zulme dur demek için" dedi.



ŞARKININ SÖZLERİ



KASHMIR IS MY NAME (BENİM ADIM KEŞMİR)



Which story can I tell?...



Which pain here can I sell?..



Every day of mine is the same



For my share is only shame





(Hangi hikayeyi anlatabilirim ki



Hangi acıyı burada satabilirim ki



Her günüm birbirinin hep aynı



Utançtır sadece payıma düşen)





Kashmir, is my name



Massacre again and again



Keshmir, death is my fame



Torture, enless torture





(Keşmir benim adım



Tekrar ve tekrar katliam



Keşmir, ölüm benim namım



İşkence ve hiç bitmeyen zulüm)





Which poem can I write?



Which tears can I describe?



Suffering here is my sight



For dignity is my fight





(Hangi şiiri yazabilirim ki



Hangi gözyaşını anlatabilirim ki



Acı çekmektir benim tek görüntüm



Onurum içindir tüm dövüşüm)





Kashmir is my name



Massacre again and again



Kashmir, death is my fame



Torture, endless torture





(Keşmir, benim adım



Tekrar ve tekrar katliam



Keşmir, ölüm benim namım



İşkence ve hiç bitmeyen zulüm)