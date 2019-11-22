DEĞİŞİM KİTABI İNGİLİZCE ÇIKTI!

NEVAL KÜTÜK

Kişisel gelişim alanında şimdiye kadar 64 kitabı yayınlanan, 70’ten fazla dile çevrilen kitaplarıyla tüm dünyada geniş bir okur kitlesi bulunan dünyaca ünlü yazar Akif Manaf’ın, Türkiye’de 3. baskısı yapılan Değişim Nedir ve Nasıl Gerçekleşir? kitabı şimdi de İngilizce olarak yayınlandı!

Başucu kitabı niteliğinde olan bu kitapla değişimi tüm boyutları ile anlamak, bireysel, toplumsal ve küresel değişimin tüm şifrelerini çözmek mümkün!

Yazdığı kitaplarla adından sıkça söz ettiren Manaf, kitapta insanlığa değişim olgusunun detaylarını tüm netliği ve derinliği ile sunuyor. Bu kitap sayesinde bedensel ve içsel değişim potansiyelinizin farkına varacaksınız. Değişmek için hiçbir zaman geç olmadığını görerek yaşamınızdaki gerçek mucizelere tanıklık edeceksiniz.

Kitap arka kapaktan:

İlk adım, beden olmadığının farkına varmaktır. Bu farkındalığı geliştirmeye başla. İnsanlar değişim için hep doğru zamanı bekler ama o doğru zaman bir türlü gelmez çünkü zaman boşuna harcanmaktadır.

Yaşama sanatı sürekli değişim içinde olmak demektir. Çünkü değişim seni tekrar olduğun şeye dönüştürür. Bugüne kadar sen olmadığın şey olmaya çalıştın ve bir yabancıya dönüştün – yani özüne yabancılaştın.

Zekânı uyandır, ertelemeyi bırak ve değişim için bugün harekete geç. Şu an elinde olan tek şey bugündür. Değişim her zaman şimdiki zamanda gerçekleşir. Şimdi değişime başla – cenneti göreceksin.

Eğer altın bir gelecek istiyorsanız altın bir değişim gerçekleştirmelisiniz. O zaman gelecek kesinlikle sizin olacak çünkü yalnızca değişim sayesinde altın bir gelecek ortaya çıkabilir.

Gerçek değişim bireysel değişimdir. Toplum bireylerden ibaret olduğu için sizler değişince toplum da değişecek. Birçok kişi bilinçlenip değişince, bireyselliğini tekrar kazanınca toplumda gerçek bir değişim gerçekleşecek. O yüzden gerçek değişimin temelinde şu prensip var: Kendini değiştir, dünyan değişsin; dünyanı değiştir, dünya değişsin!

Bu kitabı okuyan herkes değişim konusundaki bütün sorularına cevap bulacak!

Değişim nedir?

Değişim dinamikleri nedir?

Değişim anahtarı nedir?

Değişim perspektifi nedir?

Değişim hazzı nedir?

Değişim devrimi nedir?

Değişim patlaması nedir?

Değişim gücü nedir?

Değişim zaferi nedir?

Değişim zenginliği nedir?

Değişim kutlaması nedir?

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