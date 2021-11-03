CÜNEYT ŞENTÜRK'TEN YENİ KLİP ‘AYRILIK’

YAŞAR ŞENYÜZ

Rumeli Balkan müziğin sevilen ismi Cüneyt Şentürk Egc Prodüksiyon etiketiyle kendi firmasında çıkarttığı single albümde "Ayrılık Bg Kuchek" Şarkısına Boğaz manzaralı her yanı altın kaplama olan villa da klip çekti. Çok yakında tüm dijital platform ve Tv Kanallarında yer alacak klibi için büyük heyecan yaşayan sanatçı, sevenlerine güzel bir çalışmayı sunacak.

Yaz boyunca birbirinden değerli festivaller ve özel gecelerde sahne alan Cüneyt Şentürk, sevenleri ile bir arada olmayı çok özlediğini onlarla hergün bir arada olsam asla bıkmam. Dedi.

İbb Kültür Etkinliklerinde Kış Sezonu kadroda olan Cüneyt Şentürk sosyal medyamızı takipte kalın çok güzel etkinliklere imza atacağız, Dedi.