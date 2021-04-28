CUMHUR AYGÜN’DEN SELÇUKLU MOTİFLERİ

HABER: NEDRET HOTUN

Bursa'da 25 yıldır reklam fotoğrafçılığı yapan Cumhur Aygün, linolyum (muşamba malzemesi) üzerine oyduğu 1000 yıllık Selçuklu motiflerini buğday sapından üretilen el yapımı kağıtlara yüksek baskı tekniğiyle aktarıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, evde geçirdiği zamanlarda başladığı geleneksel yüksek baskı sanatını Selçuklu motifleriyle buluşturan Aygün, bu desenleri genellikle zemin kaplamada kullanılan linolyuma oyarak kalıplar hazırlıyor. Kalıpları boyadıktan sonra el yapımı kağıtlara basan Aygün'ün Selçuklu motiflerini işlediği eserler, özellikle yurt dışından ilgi görüyor.

Selçuklu motiflerinin yanı sıra Anadolu'nun tüm medeniyetlerine dair bir koleksiyon hazırlamaya başlayan Aygün, Avrupa'da sergi açmayı hedefliyor.

‘Bu teknik, dünyadaki en eski yüksek baskı tekniği’

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Grafik Tasarım ve Fotoğraf Bölümü yüksek lisans mezunu Cumhur Aygün, hayran olduğu Selçuklu motiflerinin anlamlarını öğrenerek bunları yüksek baskı tekniğinde uyguladığını anlattı. Sanatçı ‘Selçuklu desenlerini el yapımı kağıda, el yapımı işçilikle ve dünyadaki en eski baskı yöntemiyle basarak, bir sanat eseri çıkartıyorum. Sadece Selçuklu değil, bütün medeniyetler üzerine bir koleksiyon çıkarıp pandemi bittikten sonra bir sergi açmayı planlıyoruz. Hatta bu sergiyi Avrupa'nın birçok yerinde açmayı düşünüyoruz’ dedi.