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Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Kireçli Mahallesi arazisinde bulunan çukurların kapatılması için çalışma yapan belediye ekipleri, toprak altında koç başlı mezar taşları ve üzerinde yazılar bulunan su taşı buldu. Taşların M.Ö. 600'lü yıllarda yaşayan İskit Türklerine ait olabileceği belirtildi.

Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Kireçli Mahallesi arazisinde bulunan çukurların kapatılması için çalışma yapan belediye ekipleri, toprak altında koç başlı mezar taşları ve üzerinde yazılar bulunan su taşı buldu. Taşların M.Ö. 600'lü yıllarda yaşayan İskit Türklerine ait olabileceği belirtildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:34
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Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı

ERZURUMTortum İlçesine bağlı Kireçli Mahallesi'nde yaşayanlar, arazide bulunan çukurların kapatılması için bölgede su tahliye kanalı açan ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İş makinesinin çukuru kapatmak için toprak aldığı alandan tarihi eser oldukları belirlenen taşlar çıktı. 10 adet koç başlı mezar taşı ve bir adet üzerinde yazılar bulunan taşı gören vatandaşlar durumu bölgede tarih üzerine araştırmalar yapan Ömer Faruk Kızılkaya'ya bildirdi. Köylülerin gönderdiği görüntüleri inceleyen Kızılkaya, müze müdürlüğüne bilgi vererek, bölgede inceleme yapılmasını talep etti. 

Kireçli Mahallesi Muhtarı Köksal Sarıaslan, bölgede iş makinelerinin çalıştığını gördüklerini belirterek, "O bölgede çukur vardı. Hayvanların düşüp telef olmaması için çukuru kapatmaya çalışıyorduk. Yan taraftan toprak alınırken koç başlı mezar taşları çıktı. Biz de gereken yerlere haber verdik, geldiler, ilgilendiler" dedi.

Yanında iki uzmanla birlikte bölgeye gelen Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, 10 adet koç başlı mezar taşı ile bir adet yazılı taş tespit ettiklerini söyledi. Koç başlı mezar taşlarının en kısa sürede müze müdürlüğü depolarına götürüleceğini belirten Genç, "Bu koç başlı mezar taşlarının bir tanesinde Anadolu'nun en eski Türk izlerini barındıran ve gösteren damgalar bulundu. Bunlar daha sonra incelenerek bilim dünyasıyla paylaşılacaktır. Burada, 10 adet koç başlı mezar taşı, 1 adet ise yalak denilen su taşı bulundu. Şu an itibariyle hepsi korunaklı. İlk incelemelerimize göre bunların M.Ö. 600'lü yıllardaki İskit Türklerine ait olduğunu düşünüyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumTarihTortum
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