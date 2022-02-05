CRR’de Şubat’ta 17 Konser 

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu 2022 Konser Sezonu için kapılarını, 29 Ocak akşamı gerçekleşen Uğur Mumcu Kantatı konseriyle açtı.

CRR’de, Şubat ayında klasik müzikten Türk musikisine, halk müziğinden caza ve dünya müziğine uzanan seçkide 17 konser müzikseverlerle buluşacak.

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu 2022 Konser Sezonu için kapılarını, 29 Ocak akşamı gerçekleşen Uğur Mumcu Kantatı konseriyle açtı.

CRR’de, Şubat ayında klasik müzikten Türk musikisine, halk müziğinden caza ve dünya müziğine uzanan seçkide 17 konser müzikseverlerle buluşacak.

CRR Konser Salonu’nda Şubat ayı, 1 Şubat’ta Yansımalar konseri ile başladı. Grup, 30 yıllık müzik serüvenindeki klasikleşmiş parçaların yanı sıra CRR’deki konser için özel olarak düzenlenmiş eserler seslendirecek. Konserde, Aziz Şenol Filiz ve Birol Yayla’ya; gitarda Cem Tuncer, kontrbasta Erdal Akyol, vurmalı çalgılarda ise Ediz Hafızoğlu eşlik edecek.

ABUZAR MANAFZADE

Berlin Filarmoni Orkestrası’nın 138 yıllık tarihinde orkestraya resmî olarak kabul edilen ilk Türk keman sanatçısı olarak büyük bir başarıya imza atan Hande Küden, Berlin Filarmoni Orkestrası birinci keman grubu sanatçılarından Kotowa Machida ile 2 Şubat’ta konser verdi. Küden ve Machida’ya Lepidus Ensemble’nin eşlik edeceği konserde müzikseverler 18. yüzyıla bir yolculuğa çıktı.

Şarkılara yaptığı içten ve romantik yorumlarıyla caz ve kabare dünyasının en beğenilen isimlerden biri olan Jane Monheit geçtiğimiz yıl yayınladığı son albümü 'Come What May'in turnesi kapsamında 4 Şubat’ta konser verdi.

Kraliçe Elisabeth Yarışması'nda birinci olan ilk çellist olan Victor Julien-Laferrière 5 Şubat’ta konser verdi. Laferriére, CRR Senfoni Orkestrası’nın eşlik ettiği konserde orkestrayı 27 yaşındaki genç İtalyan şef Alessandro Bonato yönetti.

Bugün saat 11.30’da Fonikler Köyü çocuklarla buluşuyor. Orkestradaki tüm enstrümanların bir birey olduğu bu köyde birlikte uyum içinde yaşamanın önemine vurgu yapılıyor. "Çocuklar ve Büyükler İçin Senfonik Masal" başlığıyla gerçekleşecek bu büyülü köyün besteci ve orkestra şefi Tolga Taviş.

Aynı akşam CRR Genç Oda Orkestrası saat 19.00’da konser verecek. 9 yaşında katıldığı ''Azerbaycan Genç Piyanistleri Yarışması''nda birinci olan; 2021 yılında Viyana Senfoni Orkestrası’nın baş şefi Andrés Orozco-Estrada tarafından davet edilen 9 genç orkestra şefinden birisi olarak Viyana Konzerthaus’da Beethoven’ın 5. Senfoni'sini yöneten piyanist ve orkestra şefi Abuzar Manafzade hem solist hem orkestra şefi olarak yer alacak.

CRR Türk Müziği Topluluğu, Orhan Veli Kanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Nazım Hikmet ve Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Mesut Cemil, Osman Nihat Akın, Şekip Ayhan Özışık, Avni Anıl tarafından bestelenen eserlerden oluşan bir repertuvarla 8 Şubat’ta müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul’un 30 yıllık orkestrası olan İBB Kent Orkestrası tüm zamanların en iyi grupları arasında gösterilen, “Waterloo” ile 2005 yılında “Eurovision tarihinin en iyisi” seçilen, dünyanın en önemli müzikali kabul edilen Mamma Mia’nın bestelerini yapan, müzik tarihinin ölümsüz grubu ABBA’nın şarkılarıyla 10 Şubat’ta konser verecek. İzzet Öz’ün sunumuyla, ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşulacak konserin saati 20.00.

Efsanevi yapımcı Quincy Jones tarafından Montreux Caz Festivali’nde keşfedilen caz piyanisti ve besteci Alfredo Rodríguez, caz müziğe Havana’nın sıcak piyano ritimlerini eklediği performansıyla 11 Şubat’ta İstanbullularla buluşacak.

BOGANYI BENCE

Türk Halk Müziği Sanatçısı Nida Ateş, değerli saz sanatçılarından oluşan orkestra ve sevda ile söylenmiş türkülerden oluşan bir repertuvarla 15 Şubat akşamı CRR’de konser verecek.

Geleneği özel bir caz diline dönüştürme deneyimine odaklanan İtalyan vücut çalgıcısı, şarkıcı Emilia Zamuner ile New York'un dünyaca ünlü Metropolitan Operası'nda başrol oynayan ilk Türk opera sanatçısı Burak Bilgili caz ve aryalardan oluşan bir repertuvarla 18 Şubat akşamı konser verecek. Sanatçılara Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası eşlik edecek.

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Kartal Karagedik Bir Yolcunun Şarkıları Bohemya’dan İskoçya’ya Melodiler Döngüsü başlıklı konserle Türk opera dinleyicisi ile buluşacak. 19 Şubat akşamı gerçekleşecek konserde Karagedik’e orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

STANLEY DODDS

Müziklerini Evrim Demirel’in, librettosunu Nazlı Zeynep Ergüven’in yazdığı, rejisörlüğünü ise Barış Meydan’ın üstlendiği çocuk operası, “Barış Ormanı” 20 Şubat’ta minik sanatseverlerle buluşacak. “Barış Ormanı” ile çevrenin, doğanın korunmasına yönelik farkındalık sağlamak amaçlanıyor.

Altın flütlü virtüöz Lisa Friend ise 20 Şubat’ta CRR’de olacak. Flüt çalmaya beş yaşında başlayan ve kariyeri boyunca dünyanın pek çok ülkesinde konser veren Friend; Steven Spielberg’ün USC Shoah Vakfı için ve Buckingham Sarayı'nda Kraliyet Ailesi için verdiği solo resitallerle dikkat çekmişti. CRR’deki konserinde sanatçıya Stanley Dodds şefliğindeki CRR Genç Oda Orkestrası eşlik edecek.

Kendi jenerasyonunun en yetenekli ve yaratıcı dansçısı olarak flamenkoda yepyeni bir dil arayışı ile uluslararası sahnede kendine yer açan Patricia Guerrero ilk defa İstanbul'da olacak. Gösterisi “Distopia” 23 ve 24 Şubat’ta iki akşam üst üste İstanbullularla buluşacak.

HANDE KUDEN

Dört oktavlık sesiyle eleştirmenlerin beğenisini toplayan Norveçli caz solisti ve bestecisi Rebekka Bakken İstanbullu müzikseverleri büyülemeye geliyor. 25 Şubat’taki konserinde Bakken’e, piyanoda Jorn Oien, gitarda Tommy Kristiansen, basta Jonny Sjo ve davulda Rune Arnesen eşlik edecek.

CRR’de Şubat ayının son konseri 26 Şubat’ta tartışmasız olarak dünyada türünün en iyi topluluğu olarak kabul edilen Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi ile olacak. Topluluk Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, İsrail, Avustralya ve Uzak Doğu'daki konserlerin yanı sıra Berliner Festwochen, Edinburgh Festivali, London Proms, Quintette gibi uluslararası festivallerin de aranan popüler grupları arasında yer alıyor.