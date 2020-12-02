COVİD-19 METİNLERİ KİTAP OLDU

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Geçen yılın son aylarında Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılıp binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip corona virüsün (Covid-19) nedeni hakkında tartışmalar sürüyor.

Felsefe, antropoloji, tarih ve biyoloji gibi çeşitli araştırmalar yapan dünyanın önde gelen yazarlarının Covid-19'la ilgili metinleri bir seçki haline getirildi. David Harvey, Slavoj Zizek, Giorgio Agamben, Alain Badiou, Judith Butler, Mike Davis, Bruno Latour, Adam Tooze, Daniel Tanuro, Sandro Mezzadra, Panagiotis Sotiris, Massimo De Angelis, Ingar Solty, Josh Gabert Doyon, Rob Wallace'ın makalelerinin yer aldığı Çivisi Çıkan Dünya-Covid-19 Salgını Üzerine Muhasebeler kitabı Erkan Ünal'ın derlemesiyle Runik Kitap tarafından yayınlandı.



Minnesota Üniversitesi Küresel İncelemeler Enstitüsü'nde çalışan biyolog Rob Wallace eserde yer verilen makalesinde, büyük endüstriyel çiftliklerin salgındaki rolüne değiniyor.