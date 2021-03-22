“Cosmos II” Sergisi - La Visione Art Gallery’de...

HABER: ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, 19 Mart – 28 Mart 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “Cosmos II” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Pandemi dönemi sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sanata gönül vermiş farklı kompozisyonları ile eserlerinin tanıtımını yapan sanatçılar, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtmaktan ve alanında uzmanlaşmış sanatçılarla aynı çatı altında olmaktan sevinç duyduklarını belirttiler.

Eserleri Olan Sanatçılar; Aghıgh Fatemı, Alev Günal, Alperen Aras, Arzu Coşkun, Aslı Özçelik, Aygen Ecevit, Aynur Yalçıner Şencan, Azra Demiröz, Berna Avcı, Beyza Mendelovic, Burçin Yavuz, Ecevit Üresin, Gökçe Çakır Ercan, Hayriye Güneş, Hilal Uysal, Irmak Oktay, Krayarts, Maya Bayoğlu, Mıtra Nobarı, Nihan Başarır, Nına Nihan Ariti, Onur Erler,Öncel Kalleci Duran, Özlem Garip, Serhat Korkut, Serra Oflaz, Tülay Sucu Güngör, Şule Üzün





“Cosmos II” adlı sergi; La Visione Art Gallery’de 28 Mart 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratörler / Galip Çıkın, Burak Özkanca, İclal Gültekin ve Yaman Pakdil - 0212 259 91 11