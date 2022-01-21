Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,007.38
ALTIN
793.68
DOLAR
13.42
STERLİN
18.24
EURO
15.23
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel...
Jeotermal alanlar devredilecek
Jeotermal alanlar devredilecek
İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Ticaret Üniversitesi 3...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54...
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

COŞKUN SABAH ‘‘ANILAR’’INI KİTAP YAPTI

YAŞADIĞI AŞKLARI KENDİNE SAKLAYAN COŞKUN SABAH ‘ANILAR’’INI KİTAP YAPTI

21 Ocak 2022 Cuma 10:47
8 Okunma
COŞKUN SABAH ‘‘ANILAR’’INI KİTAP YAPTI

Haber: Yaşar Şenyüz

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah’ın hayatını tüm detaylarıyla anlatan Coşkun Sabah “Anılar / Şimdi Gözümde Canlandılar” adlı kitap raflardaki yerini kısa bir süre önce aldı. Sanatçı düzenlediği basın toplantısında kitabını tanıtırken “Benim 51 yıllık bir sanat hayatım var, Bunun 41 yılı şarkıcılıkla geçti. Hayatım bir klasik Türk filmi gibi roman gibidir. Kitap bunları anlatıyor” dedi. Kitapta sanatçının hayatından ilginç fotoğraf kareleri de yer alıyor.

Unutulmaz şarkıların bestekarı ve ud sanatçısı Coşkun Sabah’ın hayatı kitap oldu. Didem Abidin ve Selahaddin Abidin tarafından kaleme alınan yaklaşık dört yüz sayfalık kitap, Alfa Yayın Grubu’na bağlı Mona Kitap tarafından basılarak satışa sunuldu. Önceki gün Etiler I. Land Cafe & Restaurant’ta düzenlenen basın toplantısı ile kitabının tanıtımını yapan sanatçı hayatını, anılarını kitap için “51 yıllık bir hikaye bu aslında. Sıfırdan gelen bir adamın çay bahçesinden, düğün salonundan geçip Coşkun Sabah olmasına kadar gelen bir hikayedir. Kitapta çok can alıcı dönüm noktaları var. 41 yıllık şarkıcılık hikayem var. 10 yılı da sahnelerdeki ud sanatçısı geçmişimi de katarsak 51 yıllık bir sanat hayatı ve yaşadıklarım var” dedi. Kitapta hayatındaki pek çok dönüm noktasına yer verdiğini belirten sanatçı “Müzikle iç içe geçen yıllar, konservatuvar yıllarım, İstanbul radyosu ve devlet korosunda geçen yıllar. Bülent Ersoy ile konservatuarda sınıf arkadaşıydık. Yıllar sonra kopukluk oldu ve Maksim Gazinosu’nda karşılaşmıştık. Bunların hepsini anlatıyorum” dedi.

“Hayatınızdaki en can alıcı şey neydi?”

Bir gazetecinin “Hayatınızdaki en can alıcı şey neydi?” sorusuna ise ünlü sanatçı “Konservatuarı okumuş iyi bir saz sanatçısıydım. Yeşil pasaportum vardı, devlet memuruydum ama ünlü bir sanatçı olma yolunda planımı yaptım ve memuriyetten istifamı verdim. Annem çok üzüldü gönül koydu bana. Ama ben planımı yapmıştım. Hayatımdaki çok önemli bir kararadır. Hayatımın dönüm noktasıdır. Hepsi kitapta var. Yaşanmışlıklar var” dedi.

Yaşadığım aşkları kendime sakladım. Çünkü o kadınların çoğu evli ve çocuk sahibiler…

Hayatındaki aşk yaşadığı, beraber olduğu kadınların kitapta yer alıp almadığı ile ilgili bir soruya ise ünlü sanatçı “Yaşadığım aşkları kendime sakladım. Çünkü o kadınların çoğu bugün evli ve çocuk sahibiler. Onlara karşı haksızlık ve saygısızlık yapmak istemedim anlatmadım” dedi.

Sosyal medyadaki kara cahiller hiç umurumda değil…

Sosyal medyada yer alan ve evlilik üzerine söylediği sözlerin büyük yankı uyandırdığı da kendisine hatırlatılan sanatçı konu ile ilgili olarak şunları söyledi “Evliliklerde 20 yıldan sonra eşinizle hala kızı, teyze kızı gibi oluyorsunuz sözlerimi sosyal medyadaki bir takım cahil, hem de kara cahil kişiler anlayamadılar. Onlar hiç umurumda değil. Belden aşağı vurmaya çalışıyorlar, hazırda bekliyorlar. Onları hiç umursamıyorum. Ne anlattığının farkında bile değiller. Evlilik aşkı öldürüyor kelimesinin başka bir izahıydı bu. Aşkı ölmeyen yaşlı insanlar görüyorum müthiş duygulanıyorum. Mesela boşandığım eşim Ceyda hanımla ayrıldık. Akraba gibi, yakınım gibi olduk. Bugün başıma bir şey gelse yanıma ilk koşup gelecek kişi de odur. Bir akraba fedakarlığı gibi düşünün. Bu bir sahiplenmedir yıllar sonra. Ama aşk çoğunlukla ölüyor” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Coşkun Sabah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buket Güreli "Dünyadan Uzak" resim sergisi sanatseverlerle buluşmaya hazır!
Buket Güreli "Dünyadan Uzak" resim sergisi sanatseverlerle buluşmaya hazır!
Hann yapım farkıyla korkularınızla yüzleşin
Hann yapım farkıyla korkularınızla yüzleşin
2021'de en çok Konya Mevlana Müzesi ziyaret edildi
2021'de en çok Konya Mevlana Müzesi ziyaret edildi
BEKTAŞİLİK VE Bektaşiliğin en büyük Piri, Piri PiranI HACI BEKTAŞİ VELİ
BEKTAŞİLİK VE Bektaşiliğin en büyük Piri, Piri PiranI HACI BEKTAŞİ VELİ
Ersin Faikzade’nin Yeni Romanı - İmparatoriçe Farah Pehlevi
Ersin Faikzade’nin Yeni Romanı - İmparatoriçe Farah Pehlevi
“SALVATORE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“SALVATORE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
41. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ
41. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ
KAHRAMAN ŞEHİT
KAHRAMAN ŞEHİT
AKM’de ilk uluslararası sergi Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı
AKM’de ilk uluslararası sergi Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma