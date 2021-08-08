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“Confıdent” Sergisi – Galerıe D’Art La Visione’de

Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı

08 Ağustos 2021 Pazar 12:29
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“Confıdent” Sergisi – Galerıe D’Art La Visione’de

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Galerıe D’Art La Visione, 03 Ağustos – 12 Ağustos 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “Confıdent” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Alper Demirci, Arzum Çakır, Aslı Erşahin, Aslıhan Elrantıssı, Atölye İznik, Bahar Varlık, Balqees Murad, Elif Öner, Elif Çağlayan, Filiz Işık, Galip Özmen, Gökçe Arslan, Gönül Esentürk, Kerime Hafsa Pişkin, Maria Zatravina, Mariam Asıf, Melike Karahasan, Metin Vatansever, Mihriban Atmaca, Onur Tekin, Oya Büyükkarabacak, Qualia Ceramics, Refiye Güneş, Selinay Girgin, Süleyman Eryürük, Şermin Tepe, Umut Güzel İlbars, Zerrin Bilgin Genan, Zeynep Ünlü

Confıdent” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Visione’de 12 Ağustos 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Confıdent SergisiGalerıe DArt La VisioneZambak Karabayönce VatanConfıdent
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