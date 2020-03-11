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Çocukların hayallerini gerçekleştiriyorlar

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

11 Mart 2020 Çarşamba 16:38
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Çocukların hayallerini gerçekleştiriyorlar

TİYATRO YAPARAK KAZANDIKLARI PARALARLA

ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Oyunlarından elde ettiği tüm geliri Bir Dileğim Var Derneği’ne bağışlayan, Bir Dileğim Var Tiyatrosu, ‘Kaçırır Mıyız?’ adlı oyunla seyirciden tam not alıyor. Geçtiğimiz gün Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahnelenen projede, Mert karakterini Emre Kızılırmak canlandırıyor. Oyuncu, “Bir Dileğim Var Derneği’nin kurucusu Alper Türedi ile ‘Kara Para Aşk’ dizisinin çekimlerinde tanışmıştık. Evladını beş yaşında lösemiden kaybetmesinin üzerine derneği kurduğunu ve oyunculuk dışında bu misyonu üstlendiğini söylediğinde, kendisine hayranlığım daha da arttı. dedi.

Oyunlarından elde ettiği tüm geliri Bir Dileğim Var Derneği’ne bağışlayan Bir Dileğim Var Tiyatrosu, ‘Kaçırır Mıyız adlı komedi oyununda seyirci ile hızla bütüleşerek oyunun içine çekmeyi başarıyor.  Oyunun ve projenin kahramanı Alper Türedi; Bir Dileğim Var Tiyatrosu, Bir dileğim Var Derneği’nin çatısı altında gönüllü oyuncular tarafından kurulmuş ve kurucularından birisi de benim olduğum bir tiyatro topluluğdur. Şu anda altı kişiyiz, ilk oyunumuzun adı ‘Kaçırırmıyız’ iki perdelik yetişkin komedisidir. Oyunumuzu Çağatay Dörtyıldız arkadaşımız yazdı, Cengiz Okuyucu yönetti, Merve Aysal, Emre Kızılırmak, Alper Türedi, Cengiz Okuyucu, Yunus Emre Kahraman ve Ali Osman Böcekçioğlu oynuyor. Çağatay arkadaşımız çok harika bir oyun yazdı bize, biz her oyunda elde edilen geliri masraflar çıktıktan sonra büyük bir kısmı derneğe bağışlanacaktır. Bir dileğim var derneği ne yapıyor derseniz; onu sosyal medya sayfalarımızdan da rahatlıkla inceleyebilirsiniz, özellikle facebook sayfamızı tavsiye ederim. Biz kanser hastası çocukların dileklerini gerçekleştiriyoruz, öyle yola çıktık. Kanserli çocuklar diye başladık sonra yelpaze genişledi, şu anda hayati risk taşıyan hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Hasta olmayıp ihtiyaç sahibi olan çocukların da ihtiyaçlarını gerçekleştiiriyoruz. Resmi bir derneğiz 2014 ün 27 Mayıs günü kurulduk… Dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TiyatroBir Dileğim VarEmre KızılırmakAlper Türedi
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