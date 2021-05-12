Çocukların Geleceğine Sanatsal Dokunuş! 

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Tescilli Güzel Banu Sağnak’tan Anlamlı, Bayramlık Proje

Evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşarak kendini resim sanatına adayan tesçilli güzel, ünlü sunucu, reklamcı Banu Sağnak Erten ve Y. Mimar Bahar Aykaç; sanat ile eğitimi kucaklaştıran ‘‘Mutlu Çocuklar, Aydınlık Yarınlar!”projesiyle, 30’dan fazla resim, heykel ve fotoğraf sanatçısını anlamlı bir amaç için bir araya getiriyor. Banu Sağnak Erten’in aynı zamanda ressam kimliğiyle yer aldığı projeden elde edilen tüm gelir, Türk Eğitim Derneği’nin burs fonuna aktarılacak.

Atatürk’ün önderliğinde 1928 yılında kurulan Türk Eğitim Derneğinin (TED) başarılı ancak maddi olanakları yetersiz öğrencilerine burs desteği sağlamak üzere reklamcı ve sunucu Banu Sağnak Erten ve Y. Mimar Bahar Aykaç; 30 sanatçının eserlerinden Anneler Günü ve bayram tebrik sertifikaları tasarladı. İsme özel oluşturulabilen bu dijital kutlama sertifikaları, projeye katkı sağlamak üzere Türk Eğitim Derneği’nin online platformunda satışa sunuldu.

Sanat ve yardımseverler, eserlerin tamamından oluşan dijital sergi 8-9 Mayıs Anneler Günü’nden itibaren Türk Eğitim Derneği’nin platformunda online olarak izlenebiliniyor.

Küratörlüğünü Işık Gençoğlu’nun yapacağı ‘Mutlu Çocuk, Umutlu Türkiye’ adlı serginin haziran ayında görücüye çıkması planlanıyor. 30’dan fazla resim, heykel ve fotoğraf sanatçısının ev sahipliği yapacağı sergide eserler çocuklar yararına satışa sunulacak.

Projede yer alan sanatçılar

Banu Sağnak Erten, Burak Erim, Hakan Cingöz, Burak Karavit, Zeliha Akçaoğlu, Neşe Çoğal, Sefa Yamak, Doğukan Çiğdem, Nihal Gündüz, Ayşen Savcı, Reza Samadi, Deniz Uçkun, Bülent Kılıç, Serpil Başaran, Nurgül Gün Güney, Gabrielle Reeves, Türkman Alkan, Ülkü Yılmaz, Hakan Kürklü, Mehmet Özcan, Yılmaz Bulut Sema Özdemir Akbel, Didem Kavuzlu, Yeşim Önde, Özgül Önalan, Ayşe Topçu, Ayşe Aygen Deniz.