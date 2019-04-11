Çocuklar Zeugma Mozaiğini Tanıyacak!

İSTANBUL - Açık Diyalog İstanbul’da çocuklara kültürel mirasın ve değerlerin önemini anlatmak, miras bilinci ile duyarlılık kazandırmak amacıyla Begüm Çalışkan önderliğinde Zeugma Mozaiği atölyesi gerçekleşecek. 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan atölye çalışması 13.00- 14.30 saatleri arasında 5-10 / 11-15 yaş grubu çocukların katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte çocuklar kültürel mirasımız hakkında bilgi edindikten sonra kendi iki ve üç boyutlu çalışmalarını yapacaklar.

Tüm atölye çalışmalarına başvurular [email protected] adresi ve 0212 232 7662 nolu iletişim numarasından yapılacak.