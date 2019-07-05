Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99726
ALTIN
252.131
DOLAR
5.6205
STERLİN
7.0380
EURO
6.3053
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar ayakkabı giydirmeyin
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar...
Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyor
Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta...
Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Türkiye’nin yüzde 70’inde çene eklem rahatsızlığı var
Türkiye’nin yüzde 70’inde çene eklem...
Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç kolay değil
Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan Çiseli Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan Çiseli Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:23
13 Okunma
Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını

ORDU - Aybastı ilçesinde deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'ndaki Çiseli Şelalesi, doğal güzelliği ve faunasıyla ilgi çekiyor. Yaylada menderesleri oluşturan göletten çıkan akarsular, Kümbet deresinde toplanarak, buradan 3 kilometre aşağısındaki şelaleden dökülüyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan şelale, yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak noktası oluyor.

Tokat'tan arkadaşlarıyla şelaleyi gezmeye gelen Seyit Ahmet Pehlivan, doğa harikası manzarayı gören herkesin çok etkilendiğini belirterek, "Buraya okul gezisi için etkinlik kapsamında geldik. Yaylayı gezerken burayı da gördük. Gerçekten doğa harikası, saklı cennet denilecek yerlerden bir tanesi. Çok beğendik, en kısa zamanda tekrar gelmeyi düşünüyoruz" dedi. Eşi, çocukları ve torunlarıyla şelaleyi gezen Firdes Kayhan (75) ise "Şelale gürül gürül akıyor. Şelalenin yanında kurt gelir diye fazla kalamadım. Herkes gelsin burayı görsün. Yayla yayla, oba oba kaç senedir geziyorum. Burayı da ilk defa gördüm çok güzelmiş" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla şelalede piknik yapan Beytullah Öztürk de manzarayı gören herkesin çok etkilendiğini, ulaşımın kolay olması nedeniyle şelalenin yoğun şekilde ziyaret edildiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduÇiseli ŞelalesiZiyaretçi Akını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Keman Ağıtları” Sinema Filminin Çekimlerinden İlk Kareler
"Keman Ağıtları” Sinema Filminin Çekimlerinden İlk Kareler
Figürlü balonlar gökyüzünü süsledi
Figürlü balonlar gökyüzünü süsledi
Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyor
Coşkun Göğen: Yeşilçam emektarları mezarlıkta buluşuyor
Hermana seyirci ile buluştu
Hermana seyirci ile buluştu
5. Baro Tiyatroları Festivali
5. Baro Tiyatroları Festivali
Erol Evgin Açıkhava'da konser verdi
Erol Evgin Açıkhava'da konser verdi
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Kültürel bakımdan bölünmüşüz
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Kültürel bakımdan bölünmüşüz
Su seviyesi düşünce ortaya çıktı...
Su seviyesi düşünce ortaya çıktı...
2 bin yıllık tarihe, yine sprey boyalı saygısızlık
2 bin yıllık tarihe, yine sprey boyalı saygısızlık

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans