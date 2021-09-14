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Çini Sergisi - Faruk Kırlı ve Öğrencileri

Saklı Bahçe (Faruk Kırlı ve Öğrencileri) Çini Sergisi 11 Eylül Cumartesi günü Adalar Kültür Derneği’nde açıldı. 

14 Eylül 2021 Salı 16:24
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Çini Sergisi - Faruk Kırlı ve Öğrencileri

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Açılış konuşması Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, İyi Parti Adalar İlçe Başkanı Ayşe Şakir ve Sakarya Üniversitesi’nden Çini Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Alev Demirkesen tarafından gerçekleşen, 100'den fazla eserin sergilendiği sergi sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. 

Sergiyi düzenleyen Çini Sanatçısı Faruk Kırlı; “Eserleriyle sergimde yer alan bütün öğrencilerime, sergiye destek veren basın ekibine, bizleri yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere çok teşekkür ediyorum.” dedi...

Faruk Kırlı’nın eserlerinin bazıları müzelerde, devlet kademesinde, devlet sanatçılarında, yerel yönetimlerde ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Yazılı ve dijital basında sergi haberleri, portfolyoları, röportajları, atölye çalışmaları ve eserleri ilgiyle yer almaktadır. 4 Kişisel Sergisi, 4 (Faruk Kırlı ve Öğrencileri) Proje Sergisi olan sanatçının 50’den fazla Karma Sergi’de eserleri sergilenmiştir. Dünya’da Paris, Tokyo, Prizren ve Girne gibi dünya başkentlerinde; Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 15’ten fazla farklı şehirlerde eserlerini sergilemiştir. Mimarlık mesleğini de devam ettiren ve Çini Sanatı’yla yoğun bir şekilde ilgilenen sanatçı; hem geleneği, hem de geleceği kendi retrospektifi üzerinden yorumlayarak bu sanatın gelecek kuşaklara aktarılmasını eserleri, öğrencileri ve çalışmaları ile devam ettirmektedir.

Sergi 17 Eylül Cuma gününe kadar Adalar Kültür Derneği'nde ziyaret edebilir. 

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar: Gülbahar Adıgüzel, Faruk Kırlı, Ayşenur Özsankur, Gülsüm Tekneci, İvi Dermancı, Nükhet İstemi, Sevil Temizer Şener, Sibel Salter, Şaheser Özbalçık Yasin, Tevhide Alkan, Tugba Sakarya, Zeynep Dülger

Önce Vatan Gazetesi

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Saklı BahçeÇini SergisiFaruk KırlıFaruk Kırlı Ve ÖğrencileriAdalar Kültür DerneğiZambak Karabayönce Vatan
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