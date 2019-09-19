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“Çin Kültürü Günü” Yapı Kredi bomontiada’da 

Yapı Kredi bomontiada, 23 Eylül Pazartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. Kuruluş Yıldönümü’ne özel hazırlanan Çin Kültür Günü’ne ev sahipliği yapıyor. 

“Çin Kültürü Günü” Yapı Kredi bomontiada’da 

Yapı Kredi bomontiada, 23 Eylül Pazartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. Kuruluş Yıldönümü’ne özel hazırlanan Çin Kültür Günü’ne ev sahipliği yapıyor. 

19 Eylül 2019 Perşembe 13:26
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“Çin Kültürü Günü” Yapı Kredi bomontiada’da 

İSTANBUL- Çin’in kültürel değerleri ve zenginliklerinden oluşan programda fotoğraf sergisi, kaligrafi atölyesi, geleneksel maske atölyesi, Çin dili tanıtımı, Çin tıbbı tanıtımı, Kungfu gösterisi, müzik dinletisi ve film gösterisi gibi etkinlikler yer alıyor. Katılımcıların ayrıca Çin Pazarı’ndan alışveriş yapabilmesi ve 18:00 – 19:00 saatleri arasında Çin lezzetlerini tatması da mümkün olacak. 

Yapı Kredi bomontiada 4. Kat Sergi Salonu ve Avlu’daki etkinliklere katılım ücretsizdir. 

ÇİN KÜLTÜR GÜNÜ PROGRAMI

Yapı Kredi bomontiada 4. Kat Sergi Salonu

12.30-16.00 Fotoğraf sergisi 

Yapı Kredi bomontiada Üst Avlu

17.00-17.30 Kaligrafi Atölyesi

17.30-18.00 Maske Boyama Atölyesi

17.00-19.00    Çin Dili Tanıtımı 

17.00-19.00   Çin Tıbbı Tanıtımı

17.00-19.00 Çin Mağazası

18.00-19.00 Çin Yemeği Tadımı

18.00-19.00 Çin Çayı Tadımı

19.00-19.15 Kungfu Gösterisi

19.15-19.30 Müzik Şöleni

19.30-21.15 Çin Filmi Gösterisi

Haber: Elif Hayvalı 

Önce Vatan Gazetesi

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