“Çin Kültürü Günü” Yapı Kredi bomontiada’da 

İSTANBUL- Çin’in kültürel değerleri ve zenginliklerinden oluşan programda fotoğraf sergisi, kaligrafi atölyesi, geleneksel maske atölyesi, Çin dili tanıtımı, Çin tıbbı tanıtımı, Kungfu gösterisi, müzik dinletisi ve film gösterisi gibi etkinlikler yer alıyor. Katılımcıların ayrıca Çin Pazarı’ndan alışveriş yapabilmesi ve 18:00 – 19:00 saatleri arasında Çin lezzetlerini tatması da mümkün olacak.
Yapı Kredi bomontiada 4. Kat Sergi Salonu ve Avlu’daki etkinliklere katılım ücretsizdir.
ÇİN KÜLTÜR GÜNÜ PROGRAMI
Yapı Kredi bomontiada 4. Kat Sergi Salonu
12.30-16.00 Fotoğraf sergisi
Yapı Kredi bomontiada Üst Avlu
17.00-17.30 Kaligrafi Atölyesi
17.30-18.00 Maske Boyama Atölyesi
17.00-19.00 Çin Dili Tanıtımı
17.00-19.00 Çin Tıbbı Tanıtımı
17.00-19.00 Çin Mağazası
18.00-19.00 Çin Yemeği Tadımı
18.00-19.00 Çin Çayı Tadımı
19.00-19.15 Kungfu Gösterisi
19.15-19.30 Müzik Şöleni
19.30-21.15 Çin Filmi Gösterisi
Haber: Elif Hayvalı
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