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Çilli’ye tatil yok

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Çilli’ye tatil yok

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:18
22 Okunma
Çilli’ye tatil yok

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Vantrolog Müseyip Gülen, kuklası Çilli ile birlikte sahnelediği yeni gösterisi “Çilli İle Meraktan Çatlıyorum” tüm Türkiye’yi gezmeye devam ediyor...

Yıllardır, Türkiye’nin her yerinde sahne gösterisi yapan nam-ı diğer “Muhteşem” yeni gösterisi “Çilli ile Meraktan Çatlayacağım” tüm Türkiye’yi gezmeye devam ediyor...  Her lafa bir cevabı olan kukla Çilli, 5 yaşında, oldukça meraklı bir erkek çocuk. Kimi zaman soruları ile “Muhteşem”i zor durumda bıraksa da, hem güldürüp, hem de öğretmeye devam ediyor. Müziklerle, danslarla ve sürpriz hediyleri ile Çilli çocuklarla buluşmaya can atıyor. Yaz aylarında da Anadolu’yu gezerek gösterilerine devam eden Çilli,  yeni sezonda  Ebru Çömlekçi’nin kaleme aldığı hikaye kitaplarına can verecek. Okul sezonu nun kapanması ile azıcık dinlenen Çilli yaz aylarında da Ege ve Akdeniz’de bulunan 5 yıldızlı otellere tatil yapmaya gelen çocukları eğlendirmeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
VantrologMüseyip Gülençilli
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