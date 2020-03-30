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Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı

Burdur'da, bir çiftçinin sürdüğü tarlasında, Roma dönemine ait tarihi nitelikte işlemeli kaya eserler bulundu. Kayaların, M.S 2'nci yüzyıla ait olduğu belirlenirken, tarlanın sit alanı ilan edilmesi için çalışma başlatıldı.

30 Mart 2020 Pazartesi 14:50
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Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı

BURDUR - Burdur merkez Büğdüz köyünde oturan Abdullah Candan (48), Baba Deresi mevkisindeki tarlasını sürerken sabanın sert bir cisme dokunduğunu fark etti. Burayı kazan Candan, tarihi nitelikte olabileceğini düşündüğü kaya bloklar buldu. Candan, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, tarlayı şeritle çevirerek korumaya aldı. 

Tarlada inceleme yapan Burdur Müze Müdürlüğü ekipleri, kayaların M.S 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğunu belirledi. Müze Müdürlüğü tarlanın sit alanı ilan edilmesi için çalışma başlattı. 

Abdullah Candan, "Alt taraftaki tarla da benim. Burayı aynı seviyeye getirmek için çalışırken bu taşlar çıktı. Değerli bir taş olduğunu fark edince jandarmaya bildirdim. Geldiler, koruma altına aldılar. Küp kırıkları ve temel çıkıyor. Durumu yetkililere bildirdim. Müze Müdürlüğünden geldiler, burayı sit alanı ilan edeceklerini söylediler" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Roma Dönemine Ait Kaya Eserler çıktıBurdur
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