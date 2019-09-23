ÇEŞME’DEN İSTANBUL’A KAAT-I SANATI SERGİSİ AÇILDI

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Kağıt ve deri oymacılığı olarak bilinen kaat-ı sanatı, Türk süsleme sanatı olarak birçok yazma eserlerde, kitap kapaklarında, cilt için süslemelerde ve kitap içlerinde görülmektedir. Kaat-ı’nın sözlük karşılığı “kesmek” tir. Kaatı sanatı ise deri ya da kağıt üzerindeki bir motifi veya yazıyı kesip oyarak çıkartmak ve başka bir yüzeye yapıştırmak anlamına gelmektedir. Kaat-ı sanatını birçok 3 boyutlu tablo çalışmalarında görmekteyiz.

Nurten Örki Hocanın yetiştirmiş olduğu Ayşin Ay, Berrak Biren, Hülya Genç, Perihan Karadede, Pervin Demiray ve Yeşim Süher‘in ürettiği 60 adet eserin yer aldığı sergi, 5 Ekim 2019 tarihine kadar Nişantaşı, Zafer Sokak No: 40 adresindeki Marki Sanat Galerisi‘nde sanatseverlerin ziyaretine açık.