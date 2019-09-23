Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100021
ALTIN
280.308
DOLAR
5.7250
STERLİN
7.1174
EURO
6.2958
Ünlü isimlerin Red Bull Air Race heyecanı
Ünlü isimlerin Red Bull Air...
Taha Akgül: Ülkemizi şampiyonluğa alıştırdık, gümüş madalya buruk geliyor
Taha Akgül: Ülkemizi şampiyonluğa alıştırdık,...
Engelli Şeyhmus'un hayalini Galatasaraylı Selçuk gerçeğe çeviriyor
Engelli Şeyhmus'un hayalini Galatasaraylı Selçuk...
Reçetesiz ilaçta ‘ani kalp durması’ riski
Reçetesiz ilaçta ‘ani kalp durması’...
Eski usul tezgahta ceviz ağacından satranç taşı yapıyor
Eski usul tezgahta ceviz ağacından...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ÇEŞME’DEN İSTANBUL’A KAAT-I SANATI SERGİSİ AÇILDI

Marki Sanat Galerisi, “Çeşme’den İstanbul’a 3 Boyutlu Kaat-ı Sanatı Sergisi“ne ev sahipliği yapıyor. Sergi, Oğuz Asena‘nın küratörlüğünde, İzmir, Çeşme’de yaşayan kaat-ı sanatı hocası Nurten Örki ve yetiştirdiği öğrencilerinin eserlerinden oluşuyor.

ÇEŞME’DEN İSTANBUL’A KAAT-I SANATI SERGİSİ AÇILDI

Marki Sanat Galerisi, “Çeşme’den İstanbul’a 3 Boyutlu Kaat-ı Sanatı Sergisi“ne ev sahipliği yapıyor. Sergi, Oğuz Asena‘nın küratörlüğünde, İzmir, Çeşme’de yaşayan kaat-ı sanatı hocası Nurten Örki ve yetiştirdiği öğrencilerinin eserlerinden oluşuyor.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:36
7 Okunma
ÇEŞME’DEN İSTANBUL’A KAAT-I SANATI SERGİSİ AÇILDI

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Kağıt ve deri oymacılığı olarak bilinen kaat-ı sanatı, Türk süsleme sanatı olarak birçok yazma eserlerde, kitap kapaklarında, cilt için süslemelerde ve kitap içlerinde görülmektedir. Kaat-ı’nın sözlük karşılığı “kesmek” tir. Kaatı sanatı ise deri ya da kağıt üzerindeki bir motifi veya yazıyı kesip oyarak çıkartmak ve başka bir yüzeye yapıştırmak anlamına gelmektedir. Kaat-ı sanatını birçok 3 boyutlu tablo çalışmalarında görmekteyiz.

Nurten Örki Hocanın yetiştirmiş olduğu Ayşin AyBerrak BirenHülya GençPerihan KaradedePervin Demiray ve Yeşim Süher‘in ürettiği 60 adet eserin yer aldığı sergi5 Ekim 2019 tarihine kadar Nişantaşı, Zafer Sokak No: 40 adresindeki Marki Sanat Galerisi‘nde sanatseverlerin ziyaretine açık.

Anahtar Kelimeler:
çeşmeIstanbula Kaat-ı Sanatı SergisiSergiZambak Karabayönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rahime Dizdaroğlu ve Şeref Bulca’dan “Zamansız Kadınlar” Resim Sergisi
Rahime Dizdaroğlu ve Şeref Bulca’dan “Zamansız Kadınlar” Resim Sergisi
Piyanist Dengin Ceyhan, Açık Diyalog İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor!
Piyanist Dengin Ceyhan, Açık Diyalog İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor!
BATMAYAN GÜNEŞ ZEKİ MÜREN
BATMAYAN GÜNEŞ ZEKİ MÜREN
26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı
26'ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı
Çeşme Festivali, Yeni Türkü konseriyle sona erdi
Çeşme Festivali, Yeni Türkü konseriyle sona erdi
KELEBEK ÇOCUKLAR ŞİİR ANTOLOJİSİ HAZIRLIĞINA BAŞLANMIŞTIR.
KELEBEK ÇOCUKLAR ŞİİR ANTOLOJİSİ HAZIRLIĞINA BAŞLANMIŞTIR.
Tarkan sevenleriyle buluştu
Tarkan sevenleriyle buluştu
710 yıl boyunca dönen denge sütununu, 80 yıl önceki deprem durdurdu
710 yıl boyunca dönen denge sütununu, 80 yıl önceki deprem durdurdu
ALTIN ELBİSELİ ANKARA’DA
ALTIN ELBİSELİ ANKARA’DA

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans