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Çeşme Festivali, Yeni Türkü konseriyle sona erdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 25 yıl aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla düzenlenen festival, Yeni Türkü konseriyle sona erdi.

Çeşme Festivali, Yeni Türkü konseriyle sona erdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 25 yıl aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla düzenlenen festival, Yeni Türkü konseriyle sona erdi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:39
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Çeşme Festivali, Yeni Türkü konseriyle sona erdi

İZMİR - Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Turistik Otelciler Birliği, Çeşme Esnaf Odası ve Alaçatı Turizm Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen festival, birbirinden değerli isimlerin sahne almasının ardından son buldu.

Festival sürecinde sergiler, yemek tadımları, söyleşiler ve konserler düzenlendi. Festivalin son gününde, Yeni Türkü konser verdi. Tarih, dans, müzik ve yemek kültürünün buluşmasına ev sahipliği yapan Çeşme Amfi Tiyatro'ya ilgi yoğun oldu. Festivalin son gününde 'Mamak', 'Telli turna', 'Yedi kule', 'Açelya', 'Fırtına', 'Eyvallah', ve 'Yağmurun elleri' gibi türküleri seslendiren Yeni Türkü Grubu, keyifli saatler yaşattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çeşme FestivaliYeni TürküKonser
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