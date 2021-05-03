“CEREMONY”  La Visione Art Gallery

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Her branşta meslek sahibi yerli ve yabancı sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Anıl Ertok Atmaca, Ayşe Günar, Bahar Alpaslan, Berrak Yazıcıoğlu, Berrin Gözef, Ceren Suntekin, Duygu Emiroğlu, Elif Güneş, Fulya Elgün, Gökçe Abdik Çiftçioğlu, Gülsüm Keskinoğlu, Hatice Yetiş Demirci, Hattat Önder Soy, İlke Alkan, İpek Yazıcı, Mahmoud Kaduoji, Mehtap Tokgöz, Melis Öçal, Melisa Tarakcı, Naz Gün Desde, Naz Özoyal, Nemika Yeşim, Sevim Cingöz, Sinan Ege, Sinem Algan, Sinem Eser, Valantina Can, Yasemin Demir, Yasemin Kamhi, Şermin Tepe, Şeyma Yalçıntaş, Şeymanur Güneş

“Ceremony” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 05 Mayıs 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör / Yaman Pakdil - 0212 259 91 11