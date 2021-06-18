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CEMALİ 21 YIL SONRA ALBÜM ÇIKARIYOR

18 Haziran 2021 Cuma 17:19
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CEMALİ 21 YIL SONRA ALBÜM ÇIKARIYOR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Cemali, 90’lı yıllarda “Duymak İstiyorum” ve “Şimdi Hayallerdesin” gibi şarkılarla adını duyurdu. Cem ve Ali Tosun kardeşler, şimdilerde doğup büyüdükleri San Francisco’da yaşıyor ve Silikon Vadisi’nin en çok tercih edilen restoranlarından birini işletiyor. 

Cem Tosun ve Ali Tosun kardeşler, Cemali adıyla 1995 yılında “Duymak İstiyorum” albümünü çıkardıklarında Türk müzik sektöründe pop müzik altın yıllarını yaşıyordu. Grubun albümü ne pop ne de rock’tı... O dönem Türkçe sözlü şarkılar için pek de popüler olmayan iki türün karışımı pop rock’ı dinleyicisine sunuyorlardı. Albümden ise “Duymak İstiyorum” ve “Şimdi Hayallerdesin” gibi şarkılar hafızalara kazındı. 3 albüm , konserler, unutulmaz albümler derken 21 yılı deviren Cemali San Fransisco’da hem prodüktörlük yapmaya devam ediyor hem de Silikon Vadisi’nin ünlülerinin uğrak yeri olan bir restoran işletiyor. 

Amerika’daki yapım şirketleri aracılığıyla bölgenin en iyi müzisyenleriyle iç içe olan Cemali uzun süredir üzerinde çalıştıkları yeni albümü bitirdi. Pandemiden dolayı beklemeye aldıkları yeni albüm senenin sonlarına doğru Sony Müzik etiketiyle çıkacak.  

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