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Çeltikçi'ye etnografya müzesi

Antalya'da ressam Salih Yön'ün kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Antalya'ya kazandırmak için emek verdiği 'Etnografya Müzesi' projesini yerel yönetimler ile turizm kuruluşları sahiplenmeyince, Burdur'un Çeltikçi ilçesi talip oldu.

01 Mart 2021 Pazartesi 10:46
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Çeltikçi'ye etnografya müzesi

ANTALYA - 45 yıldan beri varını yoğunu harcayarak Teke Yöresi ve Anadolu'nun farklı kültürlerine ait antika eşya biriktiren ressam Salih Yön'ün en büyük hayali, turizmin başkenti ve dünyaya açılan pencere olarak bilinen Antalya'ya bir 'Etnografya Müzesi'ne kazandırmak olmuştu.

BİNLERCE ADET ANTİKA EŞYA BİRİKTİ

Birçoğu Antalya il merkezi ile Akseki ve İbradı ilçeleri, Burdur ve ilçeleri Çeltikçi, Bucak ve Ağlasun yörelerine ait antika değeri yüksek 100 ile 400 yıllık geçmişe sahip binlerce eşyayı bir araya getiren Yön, eşyaların bir kısmıyla kendi adını taşıyan Salih Yön Sanat Galerisi'nin bodrum katında mini bir müze oluşturdu.

EŞYALAR GEÇMİŞİN İZİNİ TAŞIYOR

Mini müzede taş el değirmeni, kömürlü ütü, gaz lambası, gaz ocağı, gece feneri, bakır kazan, tencere, tas, tava, ibrik, çamurdan üretilmiş su saklama küpleri, çanak- çömlek, ahşap beşik, elek, tırmık, kara sapan, yayık, at- eşek semeri, taş plak, gramofon, tüfek, kılıç, kama, halı, halı tezgâhı, çıkrık, ahşap terazi, kollu dikiş makinesi, marangoz aletleri, körüklü fotoğraf çekme makineleri gibi birçok çeşit antika eşya bulunuyor.

BİNLERCESİ DE DEPOLARDA KALDI

Binlerce antika eşyayı da depolarda muhafaza eden ressam Salih Yön, son 18 yıldan beri çok sevdiği Antalya'ya hayali olan devasa bir Etnografya Müzesi kazandırabilmek için yoğun çaba gösterdi. Yön, başta Büyükşehir, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı belediyeleri, turizm kuruluşları olmak üzere çalmadığı kapı kalmadı.

SICAK BAKILDI, ADIM ADILMADI

Antalya Kent Konseyi'nde Kültür-Sanat Grubu'nda da uzun süre görev yapan, uluslararası sanat çalıştayları düzenleyen ressam Salih Yön, "Antalya etnografya müzesine kavuşma şansını, kentimizi yönetenlerin ilgisizliği yüzünden kaybetti" dedi. Yön, üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

"Antalya'mız dünyaya açılan bir pencere. Her yıl farklı ülkelerden, kültürlerden milyonlarca turist ağırlanıyor. Antalya il merkezi ve bazı sahil ilçelerde sadece arkeolojik müzelerimiz mevcut. Ancak geçmişin izlerini taşıyan eşyaların sergilendiği bir etnografya müzesi bulunmuyor. Defalarca yerel yönetimleri, turizm kuruluşlarını ziyaret edip projemi anlattım. Başkanları mini müzeme davet ettim. Gelip gördüler, geçmişe yolculuk yaptılar, antika eşyaları hayranlıkla incelediler. Şehirde oluşturulacak etnografya müzesinde sergilenmek üzere 45 yıllık birikimim olan binlerce antika eşyayı verebileceğimi önerdim. Etnografya Müzesi ile kentimize bir zenginliğin daha kazandırılabileceğini, şehrin kültür-sanat yaşamına ayrı bir renk katacağını, kurulacak müzenin yerli ve yabancı turist akınına uğrayabileceğini anlattım. Projeme sıcak bakıldı, ancak hiçbir kurum müzenin oluşumu için adım atmadı."

PROJE ÇELTİKÇİ'DE UYGULANACAK

Antalya'ya etnografya müzesi kazandırılması fırsatının kaçırıldığını, projeye Burdur'un Çeltikçi ilçesinin talip olduğunu belirten ressam Salih Yön, "İlçede 2500 metrekarelik bir alan etnografya müzesi, resim ve heykel müzesi, açık hava müzesi, sanat galerisi, sanat atölyeleri şeklinde planlandı" dedi.

Uluslararası Sanat ve Kültürel Mirası Koruma Derneği'ni de kuran Salih Yön, dünyanın birçok ülkesinden turistin Çeltikçi'ye gelmesini sağlayacaklarını açıkladı. Yön, "Çeltikçi'de oluşturulacak etnografya müzesi alanında uluslararası sanat çalıştayları da düzenlenecek. Konuk sanatçılar ahşap bungalov evlerde doğa ile baş başa konaklayacak. Derneğimiz Antalya, Burdur ve Isparta'da uluslararası çalıştaylara imza atacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ressam Salih YönEtnografya MüzesiÇeltikçi
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