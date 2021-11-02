ÇEKİLMEDEN 20 ÜLKEYE SATILDI

DİNÇER KARACALAR

M yapım logosu altında birçok proje üreten ve bu çalışmaları sırasıyla hayata geçiren usta yapımcı Murat Yontan, çekimlerine başlamadığı dizi filmi 20 ülkeye sattı. Finansmanını Libya devletinin yaptığı Bünyan El Marsus (Yıkılmayan Kale) isimli 30 bölümden oluşan dizi projesi yaklaşık iki yıldır hazırlık aşamasında olup, dizinin sinema filminin yapılmasıda planlanıyor. Çekimlerine kısa bir süre içinde başlanması planlanan dizi filmin senaryosu, 2015 yılında Libya’nın Daeş’in işgalinden halkın mücadelesi ile kurtuluşunu gerçek hikâyeler üzerinden ele alıyor. Tüm yapımı Türkiye’de gerçekleşecek olan dizi film için, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük platosu hazırlanıyor. 1000 dönüm araziye kurulan platoda Libya’nın üç büyük şehrine dair mekânlar inşa ediliyor ayrıca isimleri iki ülke arasında belirlenen sektörün saygın kalemlerinden oluşan bir senaryo ekibi kuruldu ve senaryolar üzerinde son revizyonlarla tamamlanıyor. Bünyan El Marsus (Yıkılmayan Kale) isimli 30 bölümlük ve dünya ülkelerine satılması tasarlanan dizi filmin genel yönetmenliğini Ortadoğu sinemasının büyük ismi Muhammed Ali Balam üstlenirken, yönetmenliğini de ülkemizin en başarılı isimlerinin başında gelen Kartal Çidamlı yapacak. Oyuncu kadrosunun, Hollwood starları ile ülkemizin yıldız isimlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulması yönünde yola çıkan ünlü yapımcı Murat Yontan, projeyi 2022 sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor.

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