Y. TOLGA ÜNKER

İSTANBUL

*MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’ın Yayın Direktörlüğünde hazırlanan derginin yayın hakları T.C. Maltepe Üniversitesi Ve Karton Media’ya ait. Scıenceup Şubat Sayısı Yayımlandı. Casus Dünya: Bizi Kimler Gözetliyor?

*Scıenceup Şubat Sayısı Yayımlandı. Casus Dünya: Bizi Kimler Gözetliyor? Algoritmik sistemler, yapay zekâ ve siber güvenlik stratejileri nereye gidiyor? Casus bir dünyada mı yaşıyoruz? ScienceUp, Şubat sayısında yine iddialı soru ve konulara imza atıyor.

İSTANBUL. Pandemi döneminde sınırları iyice genişletilen siber güvenlik önlemleri, gerçekten gerekli mi? Temel hak ve özgürlükler üzerindeki etkisi kısıtlayıcı ve kalıcı hale gelir mi? Vatandaşlar güvenliklerini sağlamak için neler yapmalı? Aylık bilim-kültür-düşünce dergisi ScienceUp, pandemi ile dünyada yaşanan büyük değişimleri tartıştığı yeni sayısında, dönüşen devlet ve vatandaşlık kavramlarıyla birlikte siber güvenlik önlemlerini masaya yatırdı.

Makale, haber, analiz ve özel röportajlarıyla kısa sürede ulusal ve uluslararası mecralarda büyük ilgili gören ScienceUp, Şubat sayısında da bilim dünyasından son gelişmeler, buluş ve keşiflerin yanısıra, politika, uluslararası ilişkiler, iletişim, felsefe, kültür ve sanat alanlarında da son gelişmeleri değerlendiriyor.

ScienceUp’ın bu ayki kapak konusunun başlığı: Casus Dünya! Siyaset Bilimci, Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğ­retim Üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Bıçakcı, ScienceUp için dün­yanın resmini çekti; öngörülerini anlattı. Ulus devletlerin pandemi sonrası varlıklarını daha çok hissettireceği, çok kutuplu dünya düzenine mi doğru gittiğimizi söyleyen Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, değişen devlet ve vatandaş kavramlarıyla ilgili analizleriyle dikkat çekiyor. Doç. Dr. Bıçakçı ise, algoritmaların vatandaşların etik ve demokratik yaşamını nasıl etkilediğini anlatırken, su soruya dikkat çekiyor: Yapay zekâ bizi nasıl yönetiyor, nasıl yönlendiriyor?

ScienceUp’ın Şubat sayısından bazı diğer konu başlıkları ise şöyle:

AŞI KARARINI VERDİNİZ Mİ?

Koronavirüs salgınıyla baş etmek için sabırsızlıkla beklenen aşılama süreci başladı ancak dünya çapında sahte-bilim ve komplo teorileri de tartışılıyor. Bilim ve rasyonellikten kaçış, aşı karşıtlığı olarak mı kendini gösteriyor? Pamukkale Üniversitesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sosyolog Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur ve Galatasaray Üniversitesi’nden Sosyolog Prof. Dr. Ali Ergur, aşı kararının nasıl verilmesi gerektiğini ScienceUp için yazdı.

AŞI MUAMMASI:

Aşıyla ilgili süreci Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk’e soran Ayşegül Aydoğan aşı ve pandemi gündeminde bundan sonra neler olabileceğini yazdı.

ÇAĞLA YÜZLEŞME: DİJİTAL İNSAN:

İnsanoğlu dijital çağla yüzleşmeye başladı. Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli “Dijital İnsan” denildiğinde ne düşünülmesi gerektiğini ve dijital çağda yaşanacakları ScienceUp için yazdı.

ARAP BAHARININ YILDÖNÜMÜNDE ORTADOĞU:

Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Arap Baharı ve Türkiye konusundaki görüşlerini ScienceUp için yazdı.

KANSERİN GİZEMİ ÇÖZÜLÜYOR MU?

Kanserin tanı ve tedavisinde umut verici gelişmeler var. 4 Şubat Dünya Kanser Günü için Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Türken kanserle ilgili olarak ScienceUp’ın sorularını yanıtladı.

BİYOKORSANLAR ANADOLU’DA:

Biyoçeşitliliğin zengin olduğu ülkeler kaçakçıların hedefi. Türkiye de birçok endemik tür, biyokaçakçılar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, ScienceUp’a anlattı.

SU STRESİ: Yağmurlar biraz azalınca büyük şehirler niye su stresine giriyor? Her evin bir su deposu olmalı mı? Gökdelenlerin kurak­lıkla bir ilgisi var mı? Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel anlattı.

AŞKIN MERKEZİ KALP Mİ, BEYİN Mİ?

14 Şubat Sevgililer Günü’nde aşkla ilgili bir sorumuz var: Aşk kalpte mi, beyinde mi? Meltem Acar Yücesoy sordu, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Özalp Karabay ile Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Kemal Yücesoy, ScienceUp için tartıştı.

YER ÜSTÜ HAZİNELERİMİZ: DAHİ ÇOCUKLAR:

Türkiye genelinde sayıları üç milyonu bulan üstün zekâlı ve dâhi çocuklarımızı doğru bir şekilde tanılayıp, yeteneklerinin keşfedilmesi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alması için neler yapılıyor? Bu amaçla çalışan özel kuruluşlardan biri olan Bisatek’in kurucusu Maltepe Üni­versitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Cilacı Tombuş yaptıkları çalışmaları anlattı.

KRİSTAL KARLAR DİYARI:

Türkiye’nin en büyük rakımlı illerinden biri olan Kars; doğası, coğrafyası, mimarisi, çok kültürlü yapısı ve tarihiyle çok önemli bir kent. Muhammed Kösen’in fotoğraflarıyla Kars hikâyesi, Şubat ayı sayısında.

ÇİN UZAYDA ATAĞA GEÇTİ:

Çin, ABD ve Rusya ile rekabete girdiği uzay çalışmalarında vitesi nasıl yükseltti?

ASLAN VE BALON ALARMI:

Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’e gelen aslan ve balon balığı başta olmak üzere istilacı türler, ekosistemde dengeleri sarstı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu iki balık türünü ve denizlerimize etkilerini anlattı.

PENİLİSİNİ BULDU AMA…

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çığır açan “penisilin”i bulma onuru kime aittir? Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Öztek, penisilinin bilinmeyen tarihini ScienceUp için kaleme aldı.

SINIR TANIMAYAN EĞİTİM MODELİ:

IB Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Dil­ler Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Jale Onur IB Eğitim Modelini ScienceUP’a anlattı.

COVID-19 KUŞAĞI KAYGILI:

Mal­tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Doç. Dr. Sebla Gökçe, çocuk ve ergenlerin pandemiden nasıl etkilendiğini ScienceUp’a anlattı.

CİMNASTİKTE TARİHİ BAŞTAN YAZIYORLAR:

2012’de yapılanma sürecine giren Türk cimnastiği 2020’de iki Avrupa şampiyonu birden çıkardı. Spor yazarı Bülent Tuncay, Türk cimnastiğinin kazandığı başarıların öyküsünü yazdı.

ScienceUp, dergisi HAKKINDA…

Aylık bilim kültür ve düşünce dergisi ScienceUp, dergilik uygulamalarında, online (çevrimiçi) platformlarda, dünyanın önde gelen dijital kütüphanelerinde, dijital yazılı kaynakların da içinde yer aldığı global indekslerde ücretsiz olarak erişime açıldı. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar’ın Yayın Direktörlüğünde hazırlanan derginin yayın hakları T.C. Maltepe Üniversitesi Ve Karton Media’ya ait. Derginin Yayın Yönetmenliğini Dr. Şükran Pakkan yapıyor. ScienceUp’a online dergilik uygulamalarından ve www.scienceup.online adresinden erişim sağlanabiliyor. (Yusuf Tolga Ünker)