CANSU DERE’YE İSPANYA’DAN ÖDÜL

HABER: NEDRET HOTUN

‘Sadakatsiz’ isimli Kanal D dizisi Türkiye’de başarılı bir ikinci sezon geçiriyor. İlk sezonun ardından dikkat çeken dizi, geçtiğimiz ay itibariyle İspanya’da da yayınlanmaya başladı. Sıla, Ezel ve Anne dizileri ile de İspanya’da tanınan Cansu Dere ‘Sadakatsiz’ ile daha da popüler hale geldi. Türk-İspanyol Resmi Sanayi ve Ticaret Odasi tarafından bu sene altıncısı düzenlenen ödül töreninde, Bireysel Başarı ödülü Cansu Dere’nin oldu. Ödülünü almak için İspanya’ya giden oyuncuya yabancı hayranları da büyük ilgi gösterdi.

İspanya’nın Madrid şehrindeki Four Seasons Otel’ de düzenlenen ödül gecesinde İspanyol basını ve davetliler tarafından Cansu Dere büyük ilgiyle karşılandı. Başarılı oyuncu ödülünü ünlü Ispanyol Diva Luz Casal’dan alırken salonda dakikalarca alkışlandı. Geceye La Casa de Papel in sesi Cecilia Krull basta olmak üzere birçok önemli isim katıldı.