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Cam Kadınlar ABD’den Bodrum’a Geldi

Baaf Bodrum Fuarı 1 Ağustos 2021 tarihlerine kadar izlenebilecek.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:28
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Cam Kadınlar ABD’den Bodrum’a Geldi

ZAMBAK KARABAY

Cam Kadınlar ABD’den Bodrum’a Geldi Dünya Pandemi ile mücadelesini sürdürürken, sanatseverler de dur-durak demeden çalışıyor. Karantina günlerinde yaratılan eserler de 28 Temmuz da Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı adı altında Herodot Kültür Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluşuyor. Bu büyük etkinliğinin Bodrum’da sanat rüzgarı estireceği beklenirken, Ressam-Heykeltıraş Emel Vardar da ABD’de sergilenen camdan kadın heykellerini bu fuar için Bodrum’a getirdi. 

Baaf Bodrum Fuarına sanatçıların eserleri yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alanda sergileniyor. 15 binden fazla sanatseverin beklendiği fuarda, Sanatseverler, koleksiyonerler, heykel, resim, baskı, fotoğraf gibi eserleri görme olanağı bulacak. Fuarda konferans, panel, söyleşi gibi farklı başlıkları etkinlikler düzenlenecek. Amerika’nın en önemli galerilerinden olan Habatat Galerinin 50. Yıl kutlamaları için düzenlediği Glass 49 International Virtual sergisinde cam kadın heykelleri katılan Emel Vardar’da bu fuarda var. 

Sanatçı insanlığı sıkıntı ve üzüntülere boğan ve halen süren Pandemi sürecini yoğun çalışma temposu ile daha kolay atlatabildiğini ve hayatının sıkıntılı zamanlarında sanatın gücü ile zorlukların üstesinden bir kere daha gelebildiği belirtiyor. 

Baaf Bodrum Fuarı 1 Ağustos 2021 tarihlerine kadar izlenebilecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cam KadınlarABDBodrumZambak Karabayönce Vatan
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