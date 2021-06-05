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Çağdaş Sanat Fuarı ArtContact İstanbul, Kapılarını Açtı

İstanbul, yeni bir uluslararası kültür etkinliğine daha ev sahipliği yapıyor.

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:48
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Çağdaş Sanat Fuarı ArtContact İstanbul, Kapılarını Açtı

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Yerli, yabancı binden fazla sanatçı, yüzü aşkın galeri, yerel yönetimler, sivil inisiyatifler, dernekler, müzeler ve üniversitelerin katıldığı uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ArtContact İstanbul'un açılışı 31 Mayıs’da yapıldı.

Fuar’da; Hakan Körpi - Ovooart Sanatın Büyüsü olarak konumladığı sanatçılar ve eserleri ile yer aldı.

Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliğin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

BAUJAZZ BAND'ın konser verdiği etkinlikte, "Sanatçı Onur Ödülü", "Sanata Katkı Onur Ödülü" ve "Kurum Onur Ödülü", alanının duayen isimlerine verildi.

Fuar, 5 Haziran'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
çağdaş Sanat FuarıArtContact İstanbulZambak Karabay
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