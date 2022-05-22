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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN GENÇ SANATÇILAR SERGİLERİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından Gençlik Haftası Kültür etkinlikleri kapsamında genç sanatçıların katılımlarıyla iki resim sergisi açıldı.

22 Mayıs 2022 Pazar 13:53
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN GENÇ SANATÇILAR SERGİLERİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN GENÇ SANATÇILAR SERGİLERİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından Gençlik Haftası Kültür etkinlikleri kapsamında genç sanatçıların katılımlarıyla iki resim sergisi açıldı.

ZEUGMA VE KARKAMIŞ İZLERİ GENÇ SANATÇILAR SERGİSİ

18-31 Mayıs 2022 / Gaziantep Sanat Merkezi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Siret Uyanık küratörlüğünde ‘Zeugma ve Karkamış İzleri Genç Sanatçılar Sergisi’ açıldı. 

Türkiye’nin farklı kentlerinden genç sanatçıların 38 eserinin yer aldığı sergide; Karkamış ve Zeugma kazılarında ortaya çıkan eserlerin sanat yoluyla yorumları yer alıyor.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen serginin küratörü Siret Uyanık’ın açıklaması; 

18/31 Mayıs 2022 Haziran tarihleri arasında 19 genç sanatçı Gaziantep bölgesinde önemli iki uygarlık izlerini Karkamış ve Zeugma kazılarında ortaya çıkan eserleri sanat yoluyla yorumladılar.

 Arkeolojik açıdan büyük önem taşıyan, Gaziantep ‘te bulunan Zeugma ve Karkamış antik kentleri genç sanatçılara ilham kaynağı oldu.

Anadolu coğrafyasının mitoloji, tarih ve doğa güzelliğinin zenginliği yüzyıllar boyunca sanatçıları etkiledi.18 Mayıs’ta açılacak olan sergide Türkiye ‘nin çeşitli kentlerinden gelen genç sanatçılar çalışmalarını sergileyecekler.

Gençler Bursa, Rize, Ankara, Muğla, Kayseri, Konya, Van ve Kahramanmaraş’tan gelerek sergiye katılacaklar. Her sanatçının iki adet eseri sergide yer alacak. Çalışmalarda Mars heykeli, Kubaba, Nehir Tanrısı, boğa, su perisi, Apama, Çingene kızı, iki başlı sfenks gibi uygarlık izlerini tuvallerine taşıdılar ve kendi özgün anlatım biçimleriyle yorumladılar.

GENÇLİK RESİM ÇALIŞTAYI SERGİSİ

18-31 Mayıs 2022 / Gaziantep Sanat Merkezi

Gençlik haftası kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde, genç sanatçılarımız ve hocalarımızın katılımlarıyla 3 gün boyunca ‘Benim Gaziantep’im temalı Gençlik Resim Çalıştayı gerçekleşti. Çalıştay boyunca yapılan eserler ise Gaziantep Sanat Merkezi’nde sergilendi. 

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sanat merkezleri eğitmenlerinin katılımlarıyla gerçekleşen çalıştayda 38 sanatçının 44 eseri yer alıyor. 

Önce Vatan Gazetesi

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Gaziantep Büyükşehir BelediyesiKültür Ve Turizm Daire BaşkanlığıGençlik Haftası Kültür EtkinlikleriSevgül Eroğluönce VatanSergi
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