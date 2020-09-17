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BÜYÜKADA’DA SANAT VAR 2
BÜYÜKADA’DA SANAT VAR 2
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BÜYÜKADA’DA SANAT VAR 2

Adalar Kültür Derneği, 12 Eylül’de açılışı yapılan  “Büyükada’da Sanat Var 2” adlı Karma Sergiye ev sahipliği yapıyor. Ayşenur Özsankur ve Tülin Erkmen‘in küratörlüğünde düzenlenen sergide, 25 sanatçıdan çeşitli tekniklerle üretilmiş 60’dan fazla eser yer alıyor. 

17 Eylül 2020 Perşembe 18:49
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BÜYÜKADA’DA SANAT VAR 2

BÜYÜKADA’DA SANAT VAR 2

Adalar Kültür Derneği, 12 Eylül’de açılışı yapılan  “Büyükada’da Sanat Var 2” adlı Karma Sergiye ev sahipliği yapıyor. Ayşenur Özsankur ve Tülin Erkmen‘in küratörlüğünde düzenlenen sergide, 25 sanatçıdan çeşitli tekniklerle üretilmiş 60’dan fazla eser yer alıyor. 

Koronavirüs önlemleri kapsamında, sergi açılış kokteyli yapılmayan Serginin açılış gününde; konukların Koronavirüs önlem kurallarına uyguladıkları, açılışa katılan tüm Sanatseverlerin ve Sergi Sahibi Sanatçıların Sergi ziyareti esnasında maske takmış olmaları ve mesafe kuralına uydukları dikkat çekti. Dernek Başkanı Özer Kangür Virüs önlemleri ile sanata ve sanatçıya verdikleri önem ve değer ile sergilerin Kültür Merkezi’nde devam edeceğini bildirdi.

18 Eylül’e kadar süren Sergi, Sanatseverler tarafından, ziyaret esnasında Korana Virüs kurallarına  uygun davranmak  suretiyle Adalar Kültür Derneği‘nde ziyaret edildi.

Eserleri Olan Sanatçılar; Nuran Say, Mustafa Gürgüler, Fehmi Bildik, Perihan Bildik, Faruk Kırlı, Ayşenur Özsankur, Saba Çağlar Güneyli, K. Muzaffer Gençer, Ayfer Öztekin, Hülya Kösedağ, Tülin Erkmen, Süheyla Zengin Özgünay, Reyhan Aşık, Ayşenur Yıldırım, Tuğba Sevinç Sakarya, Asuman Denizli, Beyza Bayraktaroğlu, Şaheser Özbalçık Yasin, Serap Kolabaş, İrem Kolabaş, Banu Güzeliş, Selim Güzeliş, Esra Bayraktaroğlu, İskender, Elif İpek İskender, Birsen Sözer Sandık

Önce Vatan Gazetesi

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