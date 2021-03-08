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BURSA’DA TURİZM KERVANI YOLA ÇIKTI

BURSA TURİZM PLATFORMU’NUN MART AYI TOPLANTISI PANDEMİ KURALLARI GÖZETİLEREK ATATÜRK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ YILDIRIM BEYAZIT SALONU’NDA YAPILDI.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:18
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BURSA’DA TURİZM KERVANI YOLA ÇIKTI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Turizm Platformu toplantısında turizmcilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi nedeniyle durağan gibi görünen turizme yönelik hedeflerinden taviz vermediklerini belirterek, Bu kervan yola çıktı. Bu kervanın yola sağlıklı bir şekilde devam etmesi hepimizin boynunun borcu dedi.

Bursa Turizm Platformu’nun Mart ayı toplantısı pandemi kuralları gözetilerek Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Turizm Platformu Başkanı Murat Saraçoğlu, BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak ile turizm platformu üyeri katıldı. Turizm Platformu Başkanı Murat Saraçoğlu, toplantının başında yaptığı sunumda, platform olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı. Avrupa ve Uzakdoğu pazarlarına açılım, Uludağ’ın yılın 12 ayı turizme hizmet vermesi, hızlı trenin iç turizmin gelişmesi anlamında büyük önem taşıyacağı gibi konuları değenlendiren Saraçoğlu, dağ köylerinin turizme kazandırılması, Bursa’nın film, dizi, reklam çekimlerine ev sahipliği yapması, ‘Herkes kendi şehrinin 1 günlük turisti olsun’ projesi ile Bursalıların da turizm sektörüne katkı sağlaması, dijital platformlarda daha fazla tanıtım çalışmaları yapılması gibi konuların kent turizmine büyük değer katacağını vurguladı. Saraçoğlu, konuşmasının sonunda özellikle turizm sektörünün gelişimine yönelik katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.
Büyükşehir çalışıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk de turizme yönelik Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları bir sunumla anlattı. Karavan turizminden termal kaynakların değerlendirilmesine, İznik’teki bazilikadan Cumalıkızık’a kadar tarihi, doğal ve turistik bölgelerde yaptıkları çalımaları anlatan Baştürk, Türk Hava Yolları’nın iç ve dış hatlarda yayınlayacağı Bursa’nın tanıtımına yönelik 30 spot film ve 3 belgeselle ilgili çalışmaların da tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti.
Kervan yola çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da turizmin bir amaç olmaktan öte Bursa’yı daha güzel yarınlara taşımak için bir araç olarak gördüklerini vurguladı. Turizme yönelik yapılacak çok iş olduğunu ve üzerine koyarak devam edeceklerini dile getiren Başkan Aktaş, Turizme yönelik daha doğru ve sağlıklı hedefler belirlemek için turizm profesyonellerinden de destek alıyoruz. Bu konuda dünya ile iyi entegre olmalıyız. Benden önce de sizden önce de bu koltuklarda oturanlar elbette turizmle ilgili bir takım çalışmalar yaptı. Ancak daha çok işimiz var. Bu kervan yola çıktı. Sağlıklı bir şekilde devam ettirmek hepimizin boynunun borcu bu şehre karşı hepimizin görevi. Turizm işi uzun ince bir yol Doğru adımlarla bunu şehir adına bir güce dönüştürebiliriz diye konuştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de turizmi bu kadar önceleyen, turizmin öneminin bu kadar farkında olan bir belediye başkanının Bursa için büyük bir şans olduğunu vurguladı. Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de Turizm Platformu ile işbirliğini üst seviyede tuttuklarını dile getiren Özer, bu konuda bakanlık olarak yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Turizm platformu üyelerinin görüş ve önerileriyle devam eden toplantının sonunda platformun eski üyeleri Ahmet Bayhan ve İsmail Gerim’e platforma sağladıkları katkılar nedeniyle plaket verildi.

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BURSADA TURİZM KERVANI YOLA ÇIKTI
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