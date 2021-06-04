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Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle sona erdi

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün süren Sokak Sanatçıları Festivali, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen final konseriyle sona erdi.

04 Haziran 2021 Cuma 09:35
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Bursa Sokak Sanatçıları Festivali, final konseriyle sona erdi

Geçimini sokak müzisyenliği yaparak sağlayan, ancak pandemi nedeniyle sokaklardan uzak kalan yerel müzisyenler, Büyükşehir Belediyesi’nin, 'Bursa'nın Her Sokağı Ayrı bir şarkı' projesiyle sanatlarını icra etme imkanına kavuştu. Festivale katılan 20 grup ve 50 bireysel olmak üzere 100'e yakın sokak sanatçısı üç gün boyunca Bursa'nın cadde ve sokaklarını sahneye dönüştürdü. Kentin 10 ayrı noktasında iki gün boyunca 16.00 - 18.00 saatleri arasında performanslarını sergileyen müzisyenler, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği Sokak Sanatçıları Festivali, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılan final konseriyle tamamlandı.

Projede yer alan müzisyenlerin sahne performanslarıyla müzik dolu dakikalar yaşanırken, gecenin sonunda ise dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Constantin Moscovici ve ekibi sahne aldı. Ağırlıklı olarak Balkan müziklerini seslendiren Moscovici, repertuarında, 'Hey 15'li', 'Sen gelmez oldun', 'Caddelerde rüzgar aklımda aşk var' ve 'Helvacı helva' gibi beğenilen Türkçe eserlere de yer verdi.

'BU GÜNLERİN ACISINI ÇIKARACAĞIZ'

Final konserini izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın adına şiirler yazılan, resimler çizilen çok özellikli bir şehir olduğunu kaydetti. Bir kentin gelişmişlik göstergesinin, sadece ekonomi, sanayi, ticaret olamayacağını, kültürel birikimin de çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bu saydıklarımın hepsi Bursa'mızda var. Ancak malum son 15 aydır pandemi, şehrimizi, ülkemizi hatta dünyayı çok yordu. Bu süreçten ekonomimiz, esnafımız gibi sokak sanatçılarımız çok etkilendi. Orkestra Şube Müdürlüğümüzle sokak sanatçılarıyla alakalı güzel bir çalışma yaptık. Şimdi farklı şehirlerde yeniymiş gibi uygulandığını görüyoruz. Taklit edilmek güzel şey ancak takdir edilmek daha da güzel. Sanatçılarımız bu projeyle bir plan dahilinde şehrin belirli bölgelerinde sanatlarını icra ediyorlar. İnşallah bugünlerin acısını Temmuz, Ağustos gibi ziyadesiyle çıkaracağız" dedi.

Başkan Aktaş, sokak sanatçıları adına teşekkür için kendisine çiçek veren Mutlu Turan'ın, bu festivalin her yıl devam etmesini istemesi üzerine, "Siz yeter ki böyle güzel işler yapın, biz baharda başka yazın başka festival yaparız" dedi.

Bursa'nın üç gün boyunca müziğe doyduğu Sokak Sanatçıları Festivali, Başkan Aktaş ve tüm sokak sanatçılarının sahnede birlikte seslendirdiği 'Hayat bayram olsa' şarkısı ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaSokakSANATSanatçıKonserFestival
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