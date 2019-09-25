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Bursa Fotofest heyecanı başladı

Nedret Hotun’un haberi için tıklayınız...

Bursa Fotofest heyecanı başladı

Nedret Hotun’un haberi için tıklayınız...

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:38
34 Okunma
Bursa Fotofest heyecanı başladı

BU YIL 4-13 EKİM DE 9. KEZ GERÇEKLEŞECEK OLAN

BURSA FOTOFEST HEYECANI BAŞLADI

NEDRET HOTUN / BURSA

BUFSAD Tarafından gerçekleştirilen ‘FOTOFEST’ 9. Bursa uluslararası fotoğraf festivali programı açıklandı. 4-13 ekim arasında gerçekleşecek festival yurt içinden ve yurt dışından bir çok ünlü fotoğraf sanatçısını Bursa’da ağırlayacak.

Serpil Savaş başkanlığında; fotoğraf sanatına gönül vermiş olan bir grup Bursalı fotoğraf sanaçısının BUFSAD (Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği) çatısı altında gerçekleştirdikleri  FOTOFEST için gün sayılıyor. Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim görevlilerinden Kamil Fırat’ın Küratör’lüğünde gerçekleşecek olan festival programında yurt içinden ve yurt dışından bir çok fotoğraf sanaçısı; sergi, gösteri ve söyleşileri ile festivale renk katacaklar. 13 Ekim pazar günü Fotoğraf ustası, yazar ve gazeteci Lütfi Özgünaydın’ın yapacağı söyleşi ile sona erecek olan festival Bursa’nın dışında ülkemizde bulunan bir çok fotoğraf derneği ve fotoğraf grupları tarafından da yakından takip ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FotofestFotofest
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