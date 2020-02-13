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Bursa'da nostalji rüzgarı

Bursa'da dün gece, nostalji rüzgarı esti. Fantezi ve arabesk müziğinin güçlü sesi Gülden Karaböcek, Ömür Gedik ve Tayfun, peş peşe hayranlarının karşısına çıktı.

13 Şubat 2020 Perşembe 13:28
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Bursa'da nostalji rüzgarı

BURSA - Dinleyicileri ilk olarak selamlayan Tayfun, repertuvarında gündemdeki popüler pop şarkılarına yer verdi. Enerjisiyle mekandaki sevenlerini coşturan Tayfun, bir süre sonra sahneye gelen Ömür Gedik ile birlikte ‘Yıldızların Altında’ şarkısını seslendirdi. Ömür Gedik dinleyicilerini nostaljik parçalarla geçmişe götürdü. Aynı zamanda Hürriyet Gazetesi Yazarı ve film eleştirmeni olan Ömür Gedik, Yeşilçam film müziklerinin yanı sıra Celine Dion’un Titanic filminin müziği olan ‘My Heart Will Go On’ şarkısını da seslendirdi.

Ardından sahneye Gülden Karaböcek çıktı. Karaböcek, unutulmayan arabesk şarkılarını söyledi. Hayranları Gülden Karaböcek ile fotoğraflar çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.

EVLİLİK SÜRPRİZİ YAŞANDI

Gülden Karaböcek’in konserinde evlilik sürprizi de yaşandı. Sanatçıya, 1989 yılındaki ‘Gülhane Parkı Konseri’ albümünü hediye eden Eray Vardar, sahneye davet edildi. 3 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Arzu Gök ile sahneye gelen Vardar, evlilik teklifinde bulundu. Vardar'ın teklifine Ayşe Gök, ‘evet’ yanıtını verdi. Gülden Karaböcek, genç çifte düğünlerine katılma sözü verdi.

Son bölümde sahnede buluşan üç şarkıcı, 2 saati aşkın süren konseri birlikte şarkılar okuyarak sonlandırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursada Nostalji Rüzgarı
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