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BURASI ÇOK NEŞELİ BİR KANAL

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:25
92 Okunma
BURASI ÇOK NEŞELİ BİR KANAL

HABER: NEDRET HOTUN

Okul öncesi ve ilkokul çocukları için öğretici ve eğitici çocuk şarkıları, hikaye, tekerleme, öykü ve masal içerikli diyalogların bulunduğu Neşeli Trampet adlı çocuk kanalı İngilizce eğitime başladı.

Kanalı hazırlayan Özlem ve Deniz Vardaryıldızı çifti ‘Neşeli Trampet’ çocuk kanalımızda yeni şarkılarla çocuklarımızın duygusal bağ kurabileceği biribirinden şeker kuklalarımızla, çocuklarımızı hem eğlendirmek hem de onlara güzel örnek olmak en büyük dileğimiz. Çocuklarımızın duygusal zekalarının gelişiminde büyük etkisi olan oyun oynamak, şarkı söyleyip dans etmek gibi faaliyetler ile bulmacalar, hikayeler ve pek çok neşeli diyaloglar burada yanı başınızda olacak. Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarımızın eğitiminde pozitif katkılar sunmak için onlara yepyeni arkadaşlar getiriyoruz. Tarçın, Atom ve Mestan amca ailenizden biri gibi olacak’ ifadelerini kullandılar.

Önce Vatan Gazetesi

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BURASI ÇOK NEŞELİ BİR KANAL
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