“BULUŞMA” İstanbul Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi, Ege Sanat Birliği ve Gaziantep Sanat Topluluğu’nun 11 Nisan - 29 Nisan 2022 tarihleri arasında, c

Sergide Eserleri Olan Sanatçılardan: Asiye Alev, Gamze Çankaya ve Ayşenur Tosun...

Ebru sanatçısı Asiye Alev; “Pandemiden sonra insanların içine kapandığı bir ortamda böyle yüz yüze bir buluşma ortaya çıkarması güzel bir şey. Bu kadar farklı türün yer aldığı bir sergide benim de eserimin renk kattığını düşünüyorum.” dedi.

İnsanların ayrıştığı bir dünyada sergiyle onları buluşturmak istediklerini dile getiren; İletişimci Levent Tanyeri, Proje Koordinatörlüğünü Nurettin Ataman ve Küratörlüğünü Fikret Dadal’ın yaptığı “Buluşma” adlı sergide farklı tür, yaş ve düşüncelerden sanatçıların eserleri yer almakta...

Sergi; İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde 29 Nisan 2022 tarihine kadar Mollafenari Mah. Divan Yolu Cd. No: 76 Çemberlitaş-Fatih/İstanbul adresinde gezilebilir.