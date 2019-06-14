Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90415
ALTIN
257.473
DOLAR
5.9041
STERLİN
7.4834
EURO
6.6540
En Çok "YILMAZ" Soyadını Kullanıyoruz
En Çok "YILMAZ" Soyadını Kullanıyoruz
İBB’den öğrencilere; "Karneni Getir, Buzda Kay"
İBB’den öğrencilere; "Karneni Getir, Buzda...
Kızılırmak Deltası için UNESCO süreci gelecek yıla kaldı
Kızılırmak Deltası için UNESCO süreci...
Bulgaristan, Türkiye'den kaçırılan 63 tarihi eseri iade etti
Bulgaristan, Türkiye'den kaçırılan 63 tarihi...
Ericsson'dan çarpıcı rapor: 5G beklenenden hızlı benimseniyor
Ericsson'dan çarpıcı rapor: 5G beklenenden...

Bulgaristan, Türkiye'den kaçırılan 63 tarihi eseri iade etti

Bulgaristan, 2016 yılında Türkiye'den kaçırılan, Roma ve Bizans dönemlerine ait 62 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti.

Bulgaristan, Türkiye'den kaçırılan 63 tarihi eseri iade etti

Bulgaristan, 2016 yılında Türkiye'den kaçırılan, Roma ve Bizans dönemlerine ait 62 parça tarihi eseri Türkiye'ye iade etti.

14 Haziran 2019 Cuma 11:40
7 Okunma
Bulgaristan, Türkiye'den kaçırılan 63 tarihi eseri iade etti

SOFYA - Edirne'den Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 2016 yılında Bulgaristan'a çıkış yapan bir Türk vatandaşının aracında Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yapılan aramalarda gümüş ve bronz sikkeler, İoan II Komnin'in altın sikkesi, 1 adet Heraclius'un sikkesi, Kyos şehrinin gümüş hemidrahması, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait 62 parça tarihi eser ele geçirilmiş; bunlar Bulgaristan Milli Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmişti.

Bulgaristan Kültür Bakanlığı'nın girişimiyle eserler Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a teslim edildi. Sofya'da 15'inci asırdan kalan bir camii olan ve Milli Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan binada düzenlenen törende, iki ülke arasındaki kurumların tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelede ve işbirliğinde çok iyi çalıştığına dikkat çekildi. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz,  Bulgar makamlarıyla çok çalıştıklarını belirterek, "Şu anda 63 eserimizi teslim aldık ve tam kökenini ve nereden kaçırılmış olduklarını tespit etmiş olacağız. Burada bizim için en önemli olanı iki ülkenin hem uluslararası anlaşmalara, hem de kendi arasındaki 2012 tarihli anlaşmaya uygun olarak eserlerin orijinal köken ülkesine dönmesi konusunda gösterdiği işbirliği ve iyi niyettir. 1970 yılında UNESCO'nun hem Türkiye'nin hem Bulgaristan'ın imza attığı sözleşme var. Biz de o sözleşme gereği iki ülke arasında 2012 yılında karşılıklı eserlerin iade edilmesi, kaçakçılığın önlenmesi konusunda bir işbirliği anlaşması imzaladık. Bugün aldığımız 63 eser de sınırda yakalanmıştı. Şu an da Bulgaristan makamlarından talep ettiğimiz eserlerimiz hala mevcut. Onların da idari işlemlerinin tamamlanarak, Türkiye'ye iadesi konusunda Bulgar Kültür Bakanlığı'nın desteklerini bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kapıkule Sınır KapısıBulgaristanTürkiyeden Kaçırılan Tarihi EserlerTarihi EserIade
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harbiye'de Yaz Oyunları Başladı
Harbiye'de Yaz Oyunları Başladı
Başakşehir Müzik Akademisi’nden müzik ziyafeti
Başakşehir Müzik Akademisi’nden müzik ziyafeti
ÖZEL GÜNLERDEN BİRİ OLAN BABALAR GÜNÜ YAKLAŞIYOR…
ÖZEL GÜNLERDEN BİRİ OLAN BABALAR GÜNÜ YAKLAŞIYOR…
Tarihi sarımsak taşı ocaklarına turist ilgisi
Tarihi sarımsak taşı ocaklarına turist ilgisi
Ömür Eke “Tatlı Hayat” Sergisi Bodrum, Dibeklihan - Erdinç Bakla Sanat Galerisi'nde ...
Ömür Eke “Tatlı Hayat” Sergisi Bodrum, Dibeklihan - Erdinç Bakla Sanat Galerisi'nde ...
Restorasyon sonrası tanınmaz hale geldi
Restorasyon sonrası tanınmaz hale geldi
K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi Art Shopping'de
K. Muzaffer Gençer Louvre Müzesi Art Shopping'de
“Don Kişot Orhan Kişot” tiyatro oyunu sahnelendi...
“Don Kişot Orhan Kişot” tiyatro oyunu sahnelendi...
Bir Grup Terapisi Hikayesi: Psikodiyet
Bir Grup Terapisi Hikayesi: Psikodiyet

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans