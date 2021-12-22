BUKET BOZAY’DAN KEDERİN ŞİİRLERİ:  “MEYUS ZAMANI”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ödüllü şarkı sözü yazarı Buket Bozay, “kederli gönüllere teselli şiirleri” mottosuyla yayınladığı “Meyus Zamanı” kitabını okuyucuyla buluşturduktan sonra ilk romanını da yazmaya başladı.

Tiyatro ve ekran oyunculuğuna lise yıllarında başlayan Buket Bozay, şarkı sözü yazarlığına yöneldikten sonra 2018 yılında “Sen Olmayınca” şiiriyle katıldığı yarışmada derece elde edince kariyerine bu yönde devam etti. Şiirleri bestelenen, 400’ü aşkın şarkıya söz yazan Buket Bozay, ilk şiir kitabı “Meyus Zamanı”nı 2019’da okuyucuyla buluşturdu.

“keder” anlamına gelen “Meyus”un kitabın ana temasını oluşturduğunu söyleyen Buket Bozay aşk ve ayrılık şiirleri yazmayı sevdiğini söyledi. Buket Bozay hali hazırda bir roman hazırlığı içinde olduğunu söyledi.