Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,804.15
ALTIN
719.69
DOLAR
12.47
STERLİN
16.67
EURO
14.14
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BUKET BOZAY’DAN KEDERİN ŞİİRLERİ:  “MEYUS ZAMANI”

22 Aralık 2021 Çarşamba 16:40
6 Okunma
BUKET BOZAY’DAN KEDERİN ŞİİRLERİ:  “MEYUS ZAMANI”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ödüllü şarkı sözü yazarı Buket Bozay, “kederli gönüllere teselli şiirleri” mottosuyla yayınladığı “Meyus Zamanı” kitabını okuyucuyla buluşturduktan sonra ilk romanını da yazmaya başladı.

Tiyatro ve ekran oyunculuğuna lise yıllarında başlayan Buket Bozay, şarkı sözü yazarlığına yöneldikten sonra 2018 yılında “Sen Olmayınca” şiiriyle katıldığı yarışmada derece elde edince kariyerine bu yönde devam etti. Şiirleri bestelenen, 400’ü aşkın şarkıya söz yazan Buket Bozay, ilk şiir kitabı “Meyus Zamanı”nı 2019’da okuyucuyla buluşturdu.

“keder” anlamına gelen “Meyus”un kitabın ana temasını oluşturduğunu söyleyen Buket Bozay aşk ve ayrılık şiirleri yazmayı sevdiğini söyledi. Buket Bozay hali hazırda bir roman hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BUKET BOZAYDAN KEDERİN ŞİİRLERİ:  MEYUS ZAMANI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merakla Beklenen İkinci Fragmanı Yayınlandı: “MEVLANA / MEST-İ AŞK”
Merakla Beklenen İkinci Fragmanı Yayınlandı: “MEVLANA / MEST-İ AŞK”
‘‘VİŞNE BAHÇESİ’’ İZMİR SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR
‘‘VİŞNE BAHÇESİ’’ İZMİR SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR
Afişi İlk Kez Yayınlandı!
Afişi İlk Kez Yayınlandı!
Patara'da tüm zamanların ziyaretçi ve gelir rekoru
Patara'da tüm zamanların ziyaretçi ve gelir rekoru
GALERİ APOLLON - KARMA SERGİ
GALERİ APOLLON - KARMA SERGİ
GENÇ OYUNCU MUHAMMED ALİ IŞIKTAŞ'IN KUZENİ İLE BAŞLATTIĞI "FEDAİ" DİZİSİ  YOLCULUĞU
GENÇ OYUNCU MUHAMMED ALİ IŞIKTAŞ'IN KUZENİ İLE BAŞLATTIĞI "FEDAİ" DİZİSİ  YOLCULUĞU
Elif Ana '' Filmi Soğuk Kış Günlerinde Çekimleri Devam Ediyor
Elif Ana '' Filmi Soğuk Kış Günlerinde Çekimleri Devam Ediyor
Bizans'ın son kalesi Dara'da yeni höyük bulundu
Bizans'ın son kalesi Dara'da yeni höyük bulundu
Gece 8 Mevsim Ödüllü Genç Keman Virtüozu Yury Revich 19 Aralık'ta CRR'de
Gece 8 Mevsim Ödüllü Genç Keman Virtüozu Yury Revich 19 Aralık'ta CRR'de

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma