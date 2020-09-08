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BU FİLMDEKİ SESLER GERÇEK

“Cinni Nazar” filmi bomba gibi geliyor.

08 Eylül 2020 Salı 14:43
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BU FİLMDEKİ SESLER GERÇEK

HABER: İSMAİL GÖKGEZ

Dikkatleri üzerine çeken ve kısa zamanda büyük ivme kazanan internet portalı Sinemaport, haberleriyle olduğu kadar sinema sektörüne yaptığı desteklerle de adından söz ettiriyor. Tayfun Can Demirtaş’ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, Savaş Özkul, Sara Özyıldız, Seçil Altıntaş, Hakan Fidan, Gülay Özyıldız, Fatma Yıldırım gibi oyuncuların bulunduğu “Cinni Nazar” filminin çekimleri tamamlandı. Korku ve gerilim türündeki film, çok yakında sinemaseverlerle buluşacak. “İnsan mı daha kötü şeytan mı?” sloganlı filmin fragmanı bile korku severleri ürküttü. “Cinni Nazar” filminin en büyük özelliği ise gerçek ses kayıtlarının kullanılmış olması. Yönetmen Tayfun Can Demirtaş gerçek olaylardan esinlendiği filminin inandırıcı olması için 6 aydır bir hocayla görüştüğünü ve hoca sayesinde rahatsız bir kızın seslerini kayıt altına aldıklarını belirtti. Filmin konusu ise şu şekilde: “Sinan bir sabah eve geldiğinde anne ve babasını vahşice bir şekilde ölmüş bulur. Polislere göre babası cinnet geçirmiş annesini boğarak öldürmüş sonra da intihar etmiştir. Gerçekte ne olduğunu bir türlü aklı almayan Sinan bunun normal bir ölüm olmadığını düşünürken cenazeye yirmi beş yıldır görmediği dayısı gelince aklına şüphe düşer. Ne olduğunu öğrenmek için anne ve babasının doğduğu Nazarkuyu köyüne gider.”

  

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.09.2020 14:46
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