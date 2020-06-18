Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor
D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Trabzonspor lige döndü
Trabzonspor lige döndü
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn...
“Hareketsizlik kas kaybına yol açıyor”
“Hareketsizlik kas kaybına yol açıyor”
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bu Dövmeler Masal Diyarına Götürüyor

Yaptığı çizimlerle gören herkesi masallar diyarına götüren Türk dövme sanatçısı Ayhan Karadağ’ın birbirinden güzel masalsı, çocuksu ve naif çizimleri ile büyük beğeni topluyor

18 Haziran 2020 Perşembe 15:09
6 Okunma
Bu Dövmeler Masal Diyarına Götürüyor

İSTANBUL- Türk dövme sanatçısı Ayhan Karadağ çalışmaları masal kitabı kıvamında olan çalışmalarıyla büyük dikkat çekti. Onun çalışmaları, doğayla ve hayvanlarla iç içe olan, çocukluğumuzdaki saf zamanlarımızı tasvir eden hikayeler içeriyor...  Sanatçı bu hikayelerin hem hikayeye ev sahipliği yapan bedene hem de onu gören çevresindeki insanlara pozitif enerji vererek bir sinerji yaratığını düşünüyor. 

Stüdyosu Kadıköy’de bulunan sanatçı, “ 11 yaşından beri çizim yapıyorum, Hayatımın farklı dönemlerinde, sanatın farklı türleriyle uğraştım, değişik malzemelerle çalıştım, el yapımı eski Yunan müzik aletleri yaptım, uzun sure kilden, ahşaptan heykeller yaptım. suluboya çalıştım, kara kalem çalıştım, birçok malzeme türünü denedim  ama en çok sevdiğim malzeme insan derisi oldu.  Şu aralar Dövme çalışmalarımın yoğunluğundan henüz tamanlayamadığım bir masal kitabının da çizimlerini yapıyorum. Hatta bu çizimlerin bazıları dövmeleşti bile" dedi.

Sanatla ilgili bu çalışmaları esnasında bir insanın bedeninin en değerli malzeme olduğuna karar vermiş ve insanların hayal ettiği masalsı tasarımı hayatı boyunca bedeninde taşıması kadar mutluluk veren başka birşey olmadığını düşünen dövme sanatçısı, çalışmalarının çoğunda doğa ve hayvan teması olmasının sebebi her ikisine de tutkuyla bağlı olması olduğunu açıkladı. “Çünkü doğaya ne kadar bağımlıysak, o kadar özgür bireyler olacağız” diyor...

Haber: Elif Hayvalı 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.06.2020 15:24
Anahtar Kelimeler:
Türk Dövme Sanatçısı Ayhan KaradağMasalsıçocuksuKadıköyDövmeçizimDeğişikTarz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz sanatçı Vera Lynn hayatını kaybetti
KADINA SAYGIYI İSTERKEN ERKEĞE SAYGIYI ÖĞRETEBİLMEK ADINA... 
KADINA SAYGIYI İSTERKEN ERKEĞE SAYGIYI ÖĞRETEBİLMEK ADINA... 
Devlet Tiyatroları, seyircisiyle yeniden buluşuyor
Devlet Tiyatroları, seyircisiyle yeniden buluşuyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü tablosu Londra’da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü tablosu Londra’da satışa çıkıyor
Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek için söyledi
Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek için söyledi
Türkiye’yi Oğuz Gürel temsil edecek
Türkiye’yi Oğuz Gürel temsil edecek
Ahmet Yesevi’nin bilinmeyen hikmetleri
Ahmet Yesevi’nin bilinmeyen hikmetleri
Patara Antik Kenti için yazılacak mektuplar, kitapta toplanacak
Patara Antik Kenti için yazılacak mektuplar, kitapta toplanacak
Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı
Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı