Bu Dövmeler Masal Diyarına Götürüyor

İSTANBUL- Türk dövme sanatçısı Ayhan Karadağ çalışmaları masal kitabı kıvamında olan çalışmalarıyla büyük dikkat çekti. Onun çalışmaları, doğayla ve hayvanlarla iç içe olan, çocukluğumuzdaki saf zamanlarımızı tasvir eden hikayeler içeriyor... Sanatçı bu hikayelerin hem hikayeye ev sahipliği yapan bedene hem de onu gören çevresindeki insanlara pozitif enerji vererek bir sinerji yaratığını düşünüyor.

Stüdyosu Kadıköy’de bulunan sanatçı, “ 11 yaşından beri çizim yapıyorum, Hayatımın farklı dönemlerinde, sanatın farklı türleriyle uğraştım, değişik malzemelerle çalıştım, el yapımı eski Yunan müzik aletleri yaptım, uzun sure kilden, ahşaptan heykeller yaptım. suluboya çalıştım, kara kalem çalıştım, birçok malzeme türünü denedim ama en çok sevdiğim malzeme insan derisi oldu. Şu aralar Dövme çalışmalarımın yoğunluğundan henüz tamanlayamadığım bir masal kitabının da çizimlerini yapıyorum. Hatta bu çizimlerin bazıları dövmeleşti bile" dedi.

Sanatla ilgili bu çalışmaları esnasında bir insanın bedeninin en değerli malzeme olduğuna karar vermiş ve insanların hayal ettiği masalsı tasarımı hayatı boyunca bedeninde taşıması kadar mutluluk veren başka birşey olmadığını düşünen dövme sanatçısı, çalışmalarının çoğunda doğa ve hayvan teması olmasının sebebi her ikisine de tutkuyla bağlı olması olduğunu açıkladı. “Çünkü doğaya ne kadar bağımlıysak, o kadar özgür bireyler olacağız” diyor...

Haber: Elif Hayvalı