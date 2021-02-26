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BTÜ’DEN UYUMAYAN KÜTÜPHANE’YE TAM NOT

26 Şubat 2021 Cuma 12:55
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BTÜ’DEN UYUMAYAN KÜTÜPHANE’YE TAM NOT

MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile birlikte ziyaret ettiği Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’nin ilçenin eğitim ve kültür hayatına önemli katkıda bulunacağını söyledi. Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’ye ziyaretler sürüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Arif Karademir, öğretim üyeleri ve öğrencileri Uyumayan Kütüphane’de ağırladı. Kütüphaneyi gezdirerek bilgi veren Başkan Yılmaz, Yıldırım sınırları içerisinde bulunan BTÜ’nün Uyumayan Kütüphane’nin bütün imkanlarından yararlanmasından mutluluk duyacağını belirterek, ortak projeler yapma konusunda da işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

KÜTÜPHANELER TOPLUMUN HAFIZASIDIR..

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise, Uyumayan Kütüphane’nin çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek, “Gençlerimizin yetişmesi sorumluluğu olan bir meslekle uğraşıyoruz. Gençlerine sahip olan geleceğine sahip olur. Gençlerinizle ilgilenirseniz vatana millete hayırlı evlat olur, ilgilenmezseniz kötü yollara girer. Bütün vatandaşlarımızın sorumluluğu evdeki çocuklarının üzerine nasıl titriyorlarsa toplumdaki bütün gençlere de önem vermektir. O açıdan bu kütüphane son derece önemli bir yatırımdır. Kütüphaneler bir toplumun hafızasını ifade eder. Kitapla barışık olmayan medeniyetler geri kalmaya mahkumdur. Çünkü teknolojik, bilimsel ve kültürel çalışmalar sonucunda kazanılan bilgilerin depolanması ve genç kuşaklara aktarılması toplumun dinamikliğini ve mücadeleci ruhunu gösterir. Yoksa yerinde sayan ve başkaları tarafından sömürge olarak kullanılan ülke ve toplum durumuna gelirsiniz. Biz de BTÜ hocaları ve öğrencileri olarak bütün envanterimizle bilimsel çalışmalarımızla bu kütüphaneyi destekleyeceğiz. BTÜ, öğrenciye yapılan yatırımı en değerli yatırım olarak görmektedir. Oktay Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 25.02.2021 15:56
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BTÜDEN UYUMAYAN KÜTÜPHANEYE TAM NOT
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