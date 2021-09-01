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‘BOZKIRIN TEZENESİ’ NEŞET ERTAŞ’IN HAYATI FİLM OLUYOR

“Bozkırın Tezenesi”, Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi, saz ve söz ustası, ünlü sanatçı Neşet Ertaş’ın hayatı film oluyor. 

01 Eylül 2021 Çarşamba 15:32
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‘BOZKIRIN TEZENESİ’ NEŞET ERTAŞ’IN HAYATI FİLM OLUYOR

NEDRET HOTUN

BURSA

 “Garip Bülbül, Neşet Ertaşfilminin basın toplantısı,  Beykoz Kundura Fabrikası Demirane Restaurant’ta yapıldı. 

Filmin Yapımcısı Dijital Sanatlar Başkanı Mustafa Uslu, Yönetmeni Ömer Faruk Sorak, Neşet Ertaş’ı canlandıran Bektaş Dolu, Ramazan Bağgül ve Aşık Mahsuni Şerif’i canlandıran torunu Yiğit Mahsuni’nin  katıldığı basın toplantısında, “Garip Bülbül, Neşet Ertaş”ın ilk fragmanı da gösterildi ve büyük beğeni topladı. Toplantıda Mustafa Uslu, Ömer Faruk Sorak ve oyuncular basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.  

 Yapımcı Mustafa Uslu, filme hazırlık sürecini, bundan sonra yapacakları çalışmaları şöyle özetledi: 

“ANADOLU’NUN GÜZEL GÖNÜLLÜ, YÜCE YÜREKLİ ABDALLARINI ANLATMAK İSTEDİK…”

Hayatımın en önemli ve en anlamlı projesini ilk fragmanını sizlerle paylaşmaktan gurur duydum. Çocukluğumdan beri Neşet Ertaş türküleriyle büyüdüm. Hayattaki duruşu ve düsturunu kendime örnek aldığım büyük ustanın, Neşet Ertaş’ın hayat hikayesini anlatan Prof. Erol Parlak’ın ‘Garip Bülbül, Neşet Ertaş’ isimli kitabından sinemaya uyarladık. Anadolu’nun güzel gönüllü, yüce yürekli abdallarını anlatmak istedik. Hayatları boyunca hakir görülen, dışlanan, buna karşılık bu dışlanmayla tepkilerini şarkılarla, türkülerle bozlaklarla veren o yüce gönüllü insanları anlatmak için yola çıktık. Onların en güzel örneği büyük usta Neşet Ertaş’tır. Onların mihmandarıdır. Eminim o da  hayatta olsa, o da bunu isterdi. Yolumuz uzun, yükümüz  ağır. Sadece bir film değil, ansiklopedi değerinde, belge niteliğinde, türkülerin doğru okunduğu bir sinema eseri olacak. Bir oyuncuya bir bozlak söyletmek çok zordur. Neşet Ertaş’ın köylüsü Ramazan Bağgül ve Bektaş Dolu ile  yola çıkmaya karar verdik. Onlar beş yaşlarından itibaren Neşet Ertaş’ı usta bilmişler. Yaşam şekillerine, her şeye dikkat etmişler. Onun gibi mütevazı olmuşlar. Ustaya hiçbir zaman saygısızlık yapmamış çocuklar. Prof. Erol Parlak hocaya çok teşekkür ediyorum.  Bizimle bu güzel eserini paylaştığı için, yüreğini, gönlünü koyup bizimle olduğu için...”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NEDRET HOTUNBozkırın TezenesiNeşet ErtaşFilmHayatönce Vatan
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