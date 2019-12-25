BOŞNAK KIYAFETLERİ DEFİLESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

HABER: HASRET DİLEK DELİER

Bosna Sancak Derneği Halk Oyunları ekibinin folklor gösterisi ile başlayan ve ardından geleneksel Boşnak kıyafetlerinin tanıtıldığı defilede, 80 ayrı kostüm 25 manken tarafından podyumda davetlilerin beğenisine sunuldu.

Her biri bir sanat eseri niteliğindeki kıyafetler ve onların sunumunu yapan genç mankenler, defileyi izleyenler tarafından beğeniyle izlendi.

Yoğun ilgi gören ve salonunun dolu olduğu defileye Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin onur konuğu olarak katıldı. Programda konuşma yapan Başkan Ahmet Cin’e, Moda Tasarımcısı Zeynep Şen tarafından bir şükran plaketi takdim edildi.

Defiledeki tüm kıyafetlerin tasarımı ve dikimini yapan Zeynep Şen, program sonrası yaptığı konuşma da “Gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı tüm Pendikli hemşehrilerime ve bize kültür merkezini tahsis eden Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkür ediyorum. Kıyafetlerimizi beğenenler için satışa sunmuş bulunuyoruz. Arzu edenler için özel siparişlerde alıyoruz” dedi.

Zeynep Şen'in muhteşem tasarımları için iletişime geçmek isteyenler 0553 186 14 06 nolu telefondan ulaşabilirler.

Zeynep Şen'i Tanıyalım

Aslen Yugoslavya göçmeni olan Zeynep Şen, 1982 Pendik doğumlu. Evli ve 2 kız çocuk annesi. Ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşıyor.

Sabiha Gökçen Kız Meslek Lisesi Hazır Giyim Bölümü mezunu olan Şen, yaklaşık 2 yıldan bu yana Boşnak kıyafetlerinin tasarımını ve dikimini gerçekleştirmektedir.

Zeynep Şen tasarladığı ve hayat verdiği kıyafetlerle önde gelen moda tasarımcıları arasında yer almaktadır.

Haber : Hasret Dilek Delier