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Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor

Bolu'da, Osmanlı döneminde yapılan Kızılay Hamamı, restore ediliyor. Kızılay Bolu Şubesi Başkanı Muhsin Kınacı, restorasyonun 1,5 milyon TL'ye mal olacağını, hamamda spor salonu, sauna ve kafe hizmeti verileceğini söyledi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 11:09
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Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor

BOLU - Bahçelievler Mahallesi'ndeki tarihi Kızılay Hamamı'nda, Kızılay Bolu Şubesi'nce Anıtlar Kurulu'ndan alınan izinler sonrası restorasyona başlandı. Tarihi hamam, sonradan yapılan eklentiler yıkıldıktan sonra orijinal haline getirildi. Eklentilerin yıkılması ile Osmanlı döneminden kalan hamamın güzelliği ortaya çıktı. Ayrıca hamamın etrafında Müze Müdürlüğü'nce kazı çalışmaları yapılıp, tarihi eser kalıntısı olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda tarihi eser kalıntısı bulunmadı. Yaklaşık 1 yıl sürecek restorasyon çalışmalarının ardından Kızılay Hamamı'nda havuz, sauna, fitness salonu, bakım salonu ve kafe bulunacak. Restorasyon çalışmaları 1,5 milyon TL'ye mal olacak.  

SPOR SALONU VE KAFE OLACAK 

Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, hamamda restorasyonun ardından spor salonu, sauna ve kafe olarak hizmet verileceğini belirterek, "Restorasyon çalışmalarını başlatabilmek için 1 yıl Anıtlar Kurulu'ndan projenin geçmesini bekledik. Projenin onaylanması üzerine hızlı bir şekilde çalışmaları başlattık. 1- 2 ay içinde Bolu'muza spor salonu, kafe, sauna ile en iyi hizmet verecek tesisi hayata geçirmiş olacağız. Şu anda Müzeler Müdürü ile çalışmalar yapıyoruz. Hamamın etrafında tarihi eser kalıntısı var mı, yok mu; ona bakıyoruz. Şu ana kadar böyle bir tarihi eser bulunmadı" dedi. 

'YENİDEN YAŞATILMASINI SAĞLAYACAĞIZ' 

Mimar Semih Dimicioğlu ise "Kızılay Hamamı ile ilgili en eski bilgiyi 1800'lü yılların sonundaki eserlerde buluyoruz. Daha önce Bolu'da frengi hastalarına karşı yapılan bir hastanenin hamam kısmı olduğundan bahsediliyor. En eski fotoğraf ise 1920'lü yıllara ait. Fotoğrafta da oldukça harap bir halde. Hamamın orijinal yapısına baktığımız zaman eski Türk hamamlarının hepsinin gelenekselliğini bizlere sunuyor. Ender hamamlardan bir tanesi. Hamamla ilgili dönem dönem birçok eklentiler yapılmış. Bizim şimdiki yaptığımız iş ise bu sonradan yapılan yapıları yıkarak hamamın orijinal yapısını ortaya çıkarmak. Bu hamamın restorasyon projelerini kurula sunarak, modern ve geleneksel dokuları bir çatı altına toplayarak bir kompleks haline getirmek. Bu hamamın yeniden yaşatılmasını sağlayacağız" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluTarihi HamamRestore
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