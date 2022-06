BOLŞOY BALE YARIŞMASI JÜRİSİNDE BİR TÜRK BALERİN…

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

XIV. Uluslararası Bale Yarışması 3-11 Haziran tarihlerinde Moskova Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu’nda yapılacak. Yarışmayı organize eden Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı ve ROSCONCERT tarafından gelen davet üzerine, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün Prima balerini, bale öğretmeni ve Uluslararası Bodrum Bale Festivali Sanat Yönetmeni Zeynep Sunal Öngün

jüri üyesi olarak yarışmada yer alacak.

Moskova’da yapılacak olan yarışmada jüri üyesi olarak yer alacak olan bale sanatçısı Zeynep Sunal Öngün bu önemli yarışmada seçici kurulda yer almaktan ve Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Uluslararası Bolşoy Bale Yarışması bu yıl dünyaca ünlü bale prodüksiyonlarıyla ülke ve dünya çapında büyük ödüller kazanarak, 20. yüzyılın ikinci yarısında Rus Balesinin yazgısını belirlemekte büyük rol oynayan Bolşoy Balesinin efsanevi Başkoreografı Yuriy Grigorovich'in doğumunun 95. yıl dönümüne adandı.

Yarışmaya Avusturya, Arjantin, Beyaz Rusya, Brezilya, İngiltere, Almanya, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, Çin, Rusya, ABD, Türkiye, İsveç ve Japonya’nın içinde yer aldığı 33 ülkeden 343 başvuru yapıldı.

Moskova Bolşoy Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan XIV. Bolşoy Bale Yarışması jürisi, koreografik sanat alanında önde gelen Rus ve yabancı isimler, Rus ve dünya bale solistleri, dünyanın en büyük tiyatro topluluklarının başkanları, yetkili koreograflar, öğretmenler, tiyatro eleştirmenleri, koreografinin önde gelen isimleri ve yapımcılardan oluşuyor.

Uluslararası Bolşoy Bale Yarışması Rusya Kültür Bakanlığı tarafından 1969 yılından bu yana dört yılda bir Bolşoy Tiyatrosu’nda yapılıyor.

ZEYNEP SUNAL KİMDİR?

1973-74 Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümüne katıldı. 1976 harika çocuk seçilerek Royal Akademi bursu kazandı. Okulda Sulamif Meserrer, Vladimir - Virginia Sukanof, Angela Bailey, Beatrice Fenmen hocaları tarafından yetiştirildi. 10 yıllık eğitimini 7 yılda üstün başarı ile tamamlayarak yüksek bölümden mezun oldu.

1980-81 sezonunda Ankara Devlet Opera ve Balesi’ne katıldı. 15 yaşında girdiği operada çok kısa sürede prima balerinliğe yükseldi.

Birçok yerli ve yabancı eserde 60’tan fazla başrol üstlendi. (Kuğu Gölü, Giselle, Fındıkkıran, Raymonda, Anna Karenina, Budala, La Sylphide, gibi)

1985 yılında Avrupa Yıldızlar Topluluğu ile Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İspanya ve İsviçre’de temsiller verdi. Daha sonra ayrıca, ABD’de Fındıkkıran temsilleriyle başarılı performanslarına devam etti. Duygu Aykal’ın ‘İnsancık’ padödösü ile Paris’te yer aldı. Uluslararası yarışmalarda ülkesini temsil etti.

1993-94 sezonunda TOBAV tarafından verilen yılın en başarılı kadın dansçı ödülünü ‘Anna Karenina’ rolüyle Süleyman Demirel’den aldı.

1999-2000 sezonunda hocalık ve eğitmenlik eğitimi almak üzere Royal Ballet Flanders’e gitti. Ders ve provalarına katıldı. Robert Denvers’tan Balancine Metodu ve Bournonville tekniği üzerine özel dersler aldı.

Uyuyan Güzel, Tango Fiesta, Chairman Dance, Fındıkkıran, Carmina Burana, Emperor’s Dream’de asistanlık ve repetitörlük yaptı.

Dutch National Bale’de ders ve provalarına katıldı. (Direktör Wayne Eagle)

Antwerp Bale Enstitüsü’nde klasik bale (kız, erkek tekniği, solo, padödö) ve modern bale hocalık dersleri almıştır. (Karpotin ve Makarova’dan)

Yurda dönünce Hacettepe Ankara Devlet Konservatuarında öğretim üyesi olarak çalışmalarına başladı. Ayrıca Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde bale dersleri ve provalarda Türk öğretmen olarak yıldızlaştı.

2006-2007 sezonunda Ankara Devlet Opera ve Balesi Başkoreograflığına getirildi. Kuğu Gölü, Giselle, La Bayadere - Paquita, Anna Karenina eserlerini sahneye koydu. Ayrıca, Turnpike, Mozart Senfoni, Carmina Burana, Carmen, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Just One of Those Things, Troy Game, SYNC, This is Your Life, Backstage, in Light and Shadow eserlerini topluluğa kazandırdı.

Önemli birçok hoca ve koreografları topluluk ile çalışmak üzere davet etti. Topluluk ayrıca yurt içi ve yurt dışı turnelerde Türkiye’yi üstün başarı ile temsil etti.

1. Uluslararası İstanbul Bale Yarışmasını teklif ederek hayata geçmesinde önemli katkıları oldu.

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivallerine topluluklar ile katıldı.

Uluslararası Bodrum Bale Festivali Yıldızlar Gecesi’nin sanat yönetmenliğini yaptı.

2010 yılında Uluslararası Balesi Festivalleri Sanat Yönetmenliği görevine Genel Müdür tarafından getirildi.

Ayrıca, Bale Öğretmeni olarak İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Samsun operalarında görev aldı ve prova yönetmenliği yaptı.

2008-2010 Varna Bale Yarışmasına jüri üyeliği,

2013 yılında Moskova Bolşoy Tiyatrosu’nda Türkiye’den onur konukluğu,

Sibirya Grand Prix Krasnoyarsk’ta jüri üyeliği,

Uluslararası Spoleto Bale Yarışması jüri üyeliği

Tanzolymp Berlin Uluslararası Dans Festivali jüri üyeliği yapmıştır.

Beraberinde götürdüğü Türk dansçılardan Özge Onat ve İlhan Durgut altın, Kadir Okurer gümüş, Sultan Menteşe bronz madalya almıştır ve Türkiye’yi üstün başarı ile temsil etmiştir.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin kuruluşunda aktif olarak yer aldı.

Sanat Yönetmeni olarak 5 topluluk ile (Zorba) projesini hayata geçirdi. Uluslararası yıldız Irek Mukhamedov’un katılımıyla Uluslararası Aspendos ve Bodrum Festivallerinde sayısız ‘Zorba’ temsilini büyük başarı ile gerçekleştirdi.

Uluslararası Bodrum Bale Festivalinde Türk toplulukları ve 40’tan fazla yabancı topluluğu konuk ederek seyirciyle buluşmalarını sağladı. Svetlana Zakharova (Amore) projesi ile 15. Uluslararası Bodrum Bale Festivalinin ünü ülke sınırlarını aştı. Söz konusu festival son 10 yılda seyirci rekoru kırarak üst sırada yerini aldı.

Sanat Yönetmeni olduğu Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu’na (IFBC) 2014 yılında üye olarak kabul edildi. Genel Kurul Toplantısına bizzat katılımıyla ülkesini temsil etti.

2010-2014 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Bale Koreoloji ana sanat dalını şeref öğrencisi olarak bitirerek ikinci diplomasını aldı.

2019 yılında Hollanda Dutch National Bale ile (Ted Brandsen) ders ve provalarına konuk olarak katılmıştır.

Halen çalışmalarına Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde devam etmektedir. Birçok Sanatçı ve öğrenci yetiştirmiş, önemli başarılarla sanat hayatına devam etmektedir.

Ünlü bale eleştirmeni ve tarihçi Jack Delon kitabında “Zeynep Sunal’ın gelmesi ile Türk Bale tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır ve kendisini en önemli eserlerde başrollerde başarıyla seyretmekteyiz” şeklinde bahsetmiştir.